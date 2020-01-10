11 bin 157 gazeteci işsiz 91 gazeteci cezaevinde

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), PEN Türkiye, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Yayıncılar Birliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle dün “İşsizlik ve Sansürün Kıskacında Gazetecilik” toplantısı düzenledi.

Toplantıda basının yaşadığı sıkıntılar rakamlarla ortaya konuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2019 istatistiklerine göre, 11 bin 157 gazeteci işsiz. Son beş yılda basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı 3 bin 804. 15 Temmuz 2016’dan sonra 685 gazetecinin milli güvenlik nedeniyle basın kartı iptal edildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2003-2018 arasında 12 bine yakın gazeteci hakim karşısına çıktı. Tutuklu gazeteci sayısı ise 91’e ulaştı. Sadece 2019 yılında 59 gazeteciye toplam 200 yıl ceza kesildi. 200’e yakın gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto, şöyle dedi: “Ülkede gazetecileri bekleyen sıkıntılar ve tehlikeler giderek artıyor. İktidar da gazetecilerin haber alma, bilgi edinme haklarını kısıtlamak için elinden geleni ardına koymuyor. Gazeteciliği suç saymaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız.” ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ise şunları söyledi: “Sektörün yüzde 95’i iktidarın kontrolünde propaganda aygıtı olarak kullanılıyor. Yüzde 5’i ise Basın İlan Kurumu tarafından kesilen cezalarla devre dışı bırakılmaya çalışılıyor.”