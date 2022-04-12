11. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

11. Gün Ramazan İftar Menüsü

Kıymalı Mantar Çorbası

Fırında taze sarımsaklı tavuk köfte

Susamlı, çörek otlu ve kuru üzümlü pilav

Kayısı hoşafı

Peynirli Kremalı Tart

Kıymalı Mantar Çorbası

Kıymalı mantar çorbası tarifi için malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

200 g kıyma

2 su bardağı doğranmış mantar

1 havuç

1 kereviz

1 patates

2 domates

1 su bardağı doğranmış lahana

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

8 su bardağı su

Terbiyesi için

1 yumurta sarısı

1 limon suyu

Üzeri için

3 yemek kaşığı kıyılmış Frenk maydanoz

Kıymalı mantar çorbası hazırlanışı

Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Küp doğradığınız soğan ve kıymayı ekleyip kıyma suyunu çekinceye kadar soteleyin. Kıyma suyunu çektiğinde mantarları ilave edip sotelemeye devam edin.

Küp doğradığınız havuç, kereviz, patates, domates ve lahanayı sırasıyla ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp suyunu ilave edin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Terbiyesi için, ayrı bir kapta yumurta ve limon suyunu çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe kadar ekleyerek terbiyeyi ısıtın ve çorbaya ekleyip karıştırın. Ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış Frenk maydanozu serperek sıcak servis yapın.

Fırında taze sarımsaklı tavuk köfte

Fırında taze sarımsaklı tavuk köfte tarifi için malzemeler

Malzemeler

2 parça tavuk göğüs eti

8 dal taze sarımsak

Yarım demet maydanoz

2 kırmızı kapya biberi

1 çay bardağı zeytinyağı

Zerdeçal

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

Taze kekik

Fırında taze sarımsaklı tavuk köfte hazırlanışı

Tavuk göğüs etlerini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin ve geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız taze sarımsak, maydanoz ve kırmızı kapya biberi ilave edip karıştırın. Zeytinyağını ekleyip tuz ve baharatlarla tatlandırarak yoğurun. Harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisine bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyip taze kekik ile süsleyerek sıcak servis yapın.

Susamlı, çörek otlu ve kuru üzümlü pilav

Susamlı, çörek otlu ve kuru üzümlü pilav tarifi için malzemeler

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı susam

3 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı kuru üzüm

Tuz

Susamlı, çörek otlu ve kuru üzümlü pilav hazırlanışı

Tereyağını tencerede eritip pirinci kavurun. Susam ve çörek otunu ekleyip kavurmaya devam edin. Kuru üzüm, su ve tuzu ekleyip kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir süre demlendirip servis yapın.

Kayısı hoşafı

Kayısı hoşafı tarifi için malzemeler

250 gr kuru kayısı

Yarım çay bardağı kabuksuz badem içi

1 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Kayısı hoşafı hazırlanışı

Kuru kayısıları yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyin ve şişmeleri için birkaç saat bekletin. Şeker ve bademleri ilave edin. Kayısılar yumuşayana kadar pişirin. Soğuk servis yapın.

Tahinli Tart

Tahinli tart tarifi için malzemeler

Üst Kat Tahinli Tart Malzemeleri

Hamur için

250 g un

125 g tereyağı

1 yumurta

20 g toz şeker

Krema için

200 g krema

60 g tahin

1 yumurta sarısı

2 yumurta

75 g toz şeker

80 g ceviz

Tahinli tart hazırlanışı

Tereyağını küp küp kesin ve un ile parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar ovalayın. Şekeri ekleyip harmanlayın ve yumurtayı ekleyin. 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Kreması için bütün malzemeyi bir kabın içinde karıştırın. Dinlenen hamuru 4–5 mm kalınlığında açıp kalıba yayarak yerleştirin. Tabanına çatal ile delikler açıp 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Kabarmasını engellemek için üzerine yağlı kâğıt ve ağırlık yapacak kuru fasulye, nohut vb malzeme koyun. Daha sonra üzerindeki ağırlığı alıp 5 dakika daha pişirin. Fırından çıkarıp hazırladığınız tahinli karışımı hamurun üzerine koyun ve fırını 170 dereceye düşürüp 15-20 dakika daha pişirip servis edin.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. Ahzab( 33) 35

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur

