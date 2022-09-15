fbpx
Anasayfa Haberler Gündem 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Yazan:
Alaturka Online
-

Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Yayınlanma:

11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. (AA)

Katar'ın askeri araçları ve personeli Türkiye'de konuşlanacak İlginizi Çekebilir Katar’ın askeri araçları ve personeli Türkiye’de konuşlanacak

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group