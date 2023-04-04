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3 Nisan 2023
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11 ilde eş zamanlı operasyon: 65 kişi yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etti.

Ekipler, Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandığını duyurmuştu. (AA)

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