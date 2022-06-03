11 ilde PKK-KCK operasyonu! İçişleri Sözcüsü Çataklı detayları paylaştı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sabah saatlerinde Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK-KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyona ait bilgileri paylaştı. Çataklı, yakalananlar arasında çok sayıda HDP’linin olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Çataklı, şunları dedi:

“Tekirdağ merkezli olarak bir operasyon yürütüldü bugün. PKK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine dönük olarak başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ merkezli 11 ilde gerçekleştirildi.

PKK-KCK silahlı terör örgütüne bağlı olarak faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya dönük gerçekleştirildi operasyon. Bu çerçevede KCK’nın Trakya HDK Meclisine bağlı şahısların tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve belgeler sonucunda 41 şahsa yönelik olarak gerçekleştirildi bu operasyon.

Bu çerçevede; Tekirdağ’da 24, Edirne’de 3, Kırklareli’nde 3, İzmir’de 3, Muğla’da 4, İstanbul’da 3, Manisa’da 1, Bursa‘da 1, Bingöl, Mardin ve Çanakkale’de de 1 adres olmak üzere toplam 45 adreste çalışma yapıldı.”

“YAKALANANLAR ARASINDA ÇOK SAYIDA HDP’Lİ VAR”

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan şahıslardan birçoğunun HDP‘li olduğunu söyleyen Çataklı,

“HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, Tekirdağ HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, Kırklareli HDP İl Eş Başkanı Yakup Aslan, Bingöl HDP İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyon Üyesi Kenan Yıldız ve Tekirdağ eski HDP İl Başkanı Ömer Güven isimli şahısların da aralarında bulunduğu 36 şahıs gözaltına alındı.

3 şahısla ilgili yurt dışında olduklarına dair tespitler var. 2 şahısla da ilgili de halen sabah itibariyle çalışma devam ediyor. Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

“TERÖRLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK”

Türkiye’nin terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini söyleyen Çataklı, “Türkiye olarak hem DEAŞ ile hem PKK ile, hem de diğer terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Hem terörü ortadan kaldırmak hem uyuşturucu meselesinde mesafe almak ve tam tabiri ile Türkiye’yi bu anlamda yasak bölge haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu amaca ulaşana kadar da aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“YALAN YANLIŞ BİLGİLERLE KAMUOYUNUN TAHRİK EDİLME ÇALIŞILDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Sosyal medyada son günlerde yer alan paylaşımlar ve iddialar hakkında da konuşan Çataklı,

“Bu konuda vatandaşlarımızdan öncelikle sağduyulu davranmaları ve resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini istirham ediyoruz. Son dönemde yaşadığımız olaylar gösteriyor ki maalesef kötü niyetli insanların, provokasyon kokan birçok çalışmasının olduğunu görüyoruz.

Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunun tahrik edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Çok yanlış sonuçların çıkarıldığını ve fevri hareketlerin yapıldığına da tanıklık ediyoruz.

Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirme bakımından, her hangi bir olay meydana geldiğinde ilk anda ilgili resmi kurumumuz eliyle olabildiğince seri bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“RESMİ KURUMLARIN AÇIKLAMALARINI DİKKATE ALIN”

Vatandaşları sağduyulu davranmaya davet eden Çataklı, “Sabırlı ve sakin olup gerçeğin peşinde olmakta fayda var. O yüzden resmi kurumların açıklamalarına mutlaka dikkat edilmeli.

Türkiye’de suça karışılmasını engellemek adına ilgili birimlerimizin yoğun bir çalışması var. Suç ve suçluyla mücadele kapsamında da herhangi bir duraksama göstermeksizin dikkatli bir şekilde gerekli adli süreçlerin işletildiğini de ifade ettik.

Özellikle yabancılarla ilgili adli süreçlerinin bitiminin ardından sınır dışı işlemlerini de sürdürüyoruz. Devletimizin ilgili kurumları hassasiyetle süreçleri takip ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülatif hareketlere karşı duyarlı olunmasında fayda var” ifadelerine yer verdi. (İHA)

İlginizi Çekebilir PKK’ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon