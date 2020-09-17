11 ilde yaklaşık 12 bin kadın “Dijital Benim İşim” diyecek

İSTANBUL (AA) – Türkiye Vodafone Vakfı, teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturacak "Dijital Benim İşim" projesini hayata geçiriyor.

Türkiye Vodafone Vakfı desteğiyle, Türkiye İş Kurumu ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesiyle 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

"Dijital Okuryazarlık" ve "Dijital Pazarlama" olmak üzere 2 farklı eğitim programının hazırlandığı projede, kadınlara sınıf içinde ve dijital ortamda eğitim verilecek. "Dijital Benim İşim" projesinin ilk yılında 11 ilde yaklaşık 12 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Kadınların günlük hayatta teknolojiyle temasını ve dijital mesleklere ilgisini artırması öngörülen "Dijital Benim İşim" projesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye'nin zor zamanlar geçirdiği bugünlerde, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalara gayretli bir şekilde devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başta kalkınma planlarımız ve ulusal istihdam stratejimizle uyumlu olarak bilişim sektörüne yönelik teknik yatırımlarımızın yanı sıra bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor; iş gücümüzün geleceğin mesleklerinde yetiştirilmesi ve mevcut çalışanlarımızın geleceğin becerileri ile donatılması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini artırabilecek, iş gücü piyasasına katkısı olacak her türlü çalışmayı desteklemeye de devam etmekteyiz.

Bu kapsamda, kurumumuz, Türkiye Vodafone Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ve kadınların dijital okuryazarlığını ve becerilerini artıracak projenin iş gücü piyasası açısından verimli sonuçları olacağına inanıyorum. Proje kapsamında, kurumumuza kayıtlı kadınların söz konusu eğitimlerden yararlanmasını sağlamak için eğitimlere ilişkin detayları kendileriyle paylaşacağız. Ayrıca, eğitimler sonrasında yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunduğumuz iş kulüplerimiz aracılığıyla da kadınlara destek olmaya devam edeceğiz."

– "Hayat boyu öğrenme, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası"

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de sürekli gelişen ve değişen bir dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenmenin, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, "'Her zaman her yerde herkes için eğitim' felsefesini ilke edinen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'müzce 994 halk eğitim merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü olmak üzere toplam bin 18 hayat boyu öğrenme kurumunda, 3 bin 400'ü aşkın eğitim programı ile yaygın eğitim faaliyetleri yürütülmektedir." dedi.

2019-2020 yıllarında genel, mesleki ve teknik alanlarda toplam 438 bin 610 kurs açıldığını ve bu kurslara 8 milyon 539 bin 505 kursiyerin katıldığını bildiren Büyük, şu ifadeleri kullandı:

"Kursiyerlerden 3 milyon 342 bin 84'ü erkek, 5 milyon 197 bin 421'i ise kadındır. Bu vesileyle paylaşmak isterim ki vatandaşlarımız için bulundukları toplumda yaşamlarını sürdürebilecek, iş ve gündelik hayatlarını kolaylaştırabilecek ve dijital yeterlilikleri kazandıracak birçok kursumuz da açılmaktır. Bu bağlamda 2019-2020 yıllarında en çok açılan 10 kurstan birisi de özellikle çeşitli yaş gruplarındaki kadın kursiyerlerin tercih ettiği bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü) kursudur. Bu alanda 8 bin 633 kurs açılmıştır. Bu veriler de bize kadınların teknolojiyi öğrenmeye ne kadar istekli olduklarını göstermektedir.

Dijital Benim İşim projesiyle de kadınlara uzaktan eğitim yoluyla dijitalleşmenin önünü açıyoruz. Proje kapsamındaki eğitimlerin yüde 66'sı yüz yüze, yüzde 34'ü online olacaktır. Hazırlanan eğitim programlarını kendi platformlarımızdan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

– "Dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum hedefliyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılmasını hedefliyoruz." dedi.

"Dijital Benim İşim" projesini de amaç odaklı vizyonlarından yola çıkarak tasarladıklarını aktaran Süel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirmek istedik. Bu projeyle teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Kadınların potansiyelini teknolojinin gücüyle buluşturarak toplumsal gelişmeyi destekleyecek bir projeye imza atmayı hedefliyoruz. Projemizden yararlanacak kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olacaklarını düşünüyoruz.

Özellikle desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı kadınların dijitalleşmesiyle ekonomik ve sosyal hayatta köklü değişimler yaratabileceğimize inanıyoruz. Topluma, özel sektöre, kurumlara ve en önemlisi kadınlara ilham verecek bir proje olmasını diliyoruz. Burada en büyük mutluluğumuz çok doğru iş ortaklarıyla yola çıkmış olmamız. Bu vesileyle, Türkiye İş Kurumu ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne değerli iş birlikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz."

– 11 ilde 140 eğitimciyle yaklaşık 12 bin kadına ulaşılacak

"Dijital Benim İşim" projesi kapsamında, 11 ilde 10 bin 500 kadına "Dijital Okuryazarlık", bin 200 kadına ise "Dijital Pazarlama" eğitimleri verilerek toplamda yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje eğitimleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas ve Ağrı’da düzenlenecek. Eğitimler, proje illerinde yer alan halk eğitim merkezlerindeki toplam 140 eğitimci tarafından verilecek. Eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da dijital kanallar üzerinden izlenecek videolar şeklinde olacak.



Projeye, 18 yaş üstü ve akıllı telefon sahibi tüm kadınlar başvurabilecek. Eğitimlere başvurular, halk eğitim merkezleri ve Türkiye Vodafone Vakfı web sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de "Dijital Benim İşim" eğitimlerini kendi veri tabanında bulunan kadınlara duyurarak projeye katkıda bulunacak. Böylece eğitimlere, sadece halk eğitim merkezlerinden değil, Türkiye İş Kurumu veri tabanında yer alan kadınlardan da katılım olacak.



"Dijital Okuryazarlık" eğitimleri toplam 24 saat sürecek. Bu eğitimlerde kadınlara bilgisayarın temel özellikleriyle kullanımı, dijital ortamda içerik üretimi, elektronik haberleşme yöntemleri, arama motorları ve kullanımı, web sitesi kavramı ve amacına uygun kullanımı, mobil imkanlar ve hizmetlerden faydalanma, sosyal medya kullanımı, arama motoru pazarlaması, bilgi ve veri güvenliği, dijital etik, bilinçli bilgi iletişim teknolojisi kullanımı konularında bilgi verilecek.



"Dijital Pazarlama" eğitimleri ise toplam 40 saat sürecek. Bu eğitimlerde kadınlara pazarlamaya giriş ve dijital pazarlamanın temelleri, sosyal medya yönetimi, görsel üretimi ve yönetimi, mobil pazarlama, dijital pazarlamada güncel stratejiler, e-posta pazarlama, halkla ilişkilerde temel yaklaşımlar ve dijitalde itibar yönetimi, yasal düzenlemeler, e-ticaret, arama motoru pazarlaması, sosyal medya yönetimi konularında bilgi verilecek. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de "Dijital Pazarlama" eğitimlerine yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı "İş Kulübü" ile destek olacak.



"Dijital Benim İşim" projesi için kapsamlı bir ölçümleme de yapılacak. Buna göre, eğitimlerden önce ve sonra katılımcıların bilgi düzeyindeki değişimi ölçmek için ön ve son testler, dijital becerilerini ölçmek için ise dijital skor testleri uygulanacak.



"Dijital Benim İşim" projesi hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için http://turkiyevodafonevakfi.org.tr/ adresinden destek alınabiliyor.