ADANA (AA) – Adana, Mersin ve Osmaniye'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'nde düzenlenen "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" programı kapsamında, kentte 50 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Yaz döneminde çok talihsiz bir sezon geçirildiğini ve bölge genelinde çok fazla yangınla mücadele edildiğini anımsatan Elban, "Yangınlar sırasında başta orman teşkilatımız, güvenlik birimlerimiz, itfaiyelerimiz canlarını tehlikeye atarak fedakarlık yaptı. Orada gördüğümüz bir şey daha var; hakikaten ormanın ne demek olduğunu toplumumuzun tüm kesimi çok ciddi manada anladı ve iliklerine kadar hissetti. Çünkü herkesin içi yanıyordu. Ormanın kıymetini hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Elban, dikilen fidanların nesillere çok ciddi katkılar sağlayacağını, ülkenin güzelleşmesine, havanın temizlenmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da etkinlikler kapsamında fidan dikimi yapılan alanlarla ilgili bilgi verdi.

Bu yıl 71 türde 7,3 milyon fidan ürettiklerini belirten Yılmaz, yaz döneminde meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların tamamını ağaçlandıracaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

– Mersin

Mersin'de, Toroslar ilçesindeki Korukent Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

Vali Ali İhsan Su, gazetecilere, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelindeki 13 noktada fidan dikimi yapıldığını bildirdi.

Kentte ormancılık alanında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Su, "Bugün ilimizde 52 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız. Bu yıl proje kapsamında 2 milyon 18 bin fidan dikmiş olacağız. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakacağız." ifadesini kullandı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da geçen yıl kent genelinde 2 milyon 350 bin fidan dikildiğini anlattı.

– Osmaniye

Osmaniye'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyündeki ormanlık alanda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, diğer ilgililer ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, yangında zarar gören alanlara fidanlar dikildi.

Yılmaz, araziye ilk fidanı dikti, daha sonra can suyu verdi.