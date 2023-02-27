11 yakınını kaybeden milletvekili: Hiçbirinin cenazesine gidemedim

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, aradan geçen 21 günü değerlendirdi.

Güzelmansur, Hatay’ın can kaybının en çok yaşandığı il olduğunu belirterek, “Şu an toplam ölü sayısı 44 bini geçti ama ne yazık ki bunun 22 bini Hatay’da. Dokuz ilin yarısı kadar. Merkez dediğimiz Defne, Antakya, Kırıkhan, Samandağ, Arsuz… Depremin ağırlıklı hissedildiği yerlerde, özellikle Antakya ve Defne’de merkez yok oldu” dedi.

ÇADIR VE SEYYAR TUVALET YOK

Bölgede hâlâ çadır sorunu yaşandığına dikkat çeken Güzelmansur, şöyle konuştu:

– İnsanlar, 21’inci günde olmamıza rağmen “Çadır, çadır” diyorlar. Üç gün önce bir deprem daha yaşadık, merkezi Defne olan bir deprem yaşadık. Ondan sonra insanlar gelmeye başlamışlardı ama şu an hiç kimse artık binalarında yaşamıyor. Ya sokakta yaşıyor ya çadırda ya da arabalarında yaşıyor. Sıkıntımız, biliyorsunuz bir kısmına elektrik verildi ama hâlâ bir sürü elektrik verilmeyen yer var. Su, hijyen sıkıntımız var. Özellikle seyyar tuvalet gereksinimimiz var.

KENDİ ACIMI YAŞAYAMADIM

– Benim ailemde 11 cenazem var. Bunların hiçbirisinin cenazesine bile gidemedim, kendi acımı yaşayamadım. Çünkü insanlar bizden umut bekliyor. Ellerini uzatmış, ‘Vekilim lütfen bize yardımcı ol’ diyorlar. Sadece bir el değil bu. Defne, Samandağ, Kırıkhan, Antakya; her tarafa yetişmeye çalıştık. Enkaz altında bir sürü canımız gitti, onların seslerini duyuyorduk. ‘Lütfen bizi kurtarın, bizi kurtarın’ diyorlardı. Beni en çok etkileyen, o anlar olmuştu. (ANKA)