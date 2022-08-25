11 yılda 23 milyar liralık 42 ihale aldı

Kolin İnşaat’a tanınan bu ayrıcalığı CHP’li Murat Emir, Meclis gündemine taşıdı. Her 3 ihaleden 2’si davetiyeyle verildi.

Başak KAYA

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kolin İnşaat’ın aldığı ihalelerin yalnızca 5.4 milyar TL’lik kısmının açık ihale olduğunu söyledi. Pazarlık yöntemiyle verilen 18.3 milyar TL’lik ihalelerdeki indirim yüzde 19’da kaldı. Rekabeti ortadan kaldıran pazarlık usulü ile devlet zarara uğratılıyor” dedi.

Kolin’e verilen kamu ihalelerini gündeme taşıyan ve firmanın 2011-2022 yılları arasında toplam 42 ihale aldığını kaydeden Emir “Bunların 21’i pazarlık usulü ile verildi. İktidar bazı sermaye gruplarını zenginleştiriyor. Birileri kazansın diye kamunun yükünü arttırdılar. Vatandaşımızın cebinden alıp, şirketlerin kasasına koydular” diye konuştu.

UÇUK GARANTİ VERDİLER

Emir şunları söyledi: Bu rakamlar da yalnızca acil durumlarda yapılabilmesine olanak tanınan ancak AKP‘nin olağan hale getirdiği ve rekabeti ortadan kaldıran pazarlık yönteminin nasıl zenginleştirme aracına dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor. Sayıştay, hemen her denetim döneminde ihalelerdeki usulsüzlüklere dikkati çekse de iktidar bildiğini okumaya devam etti. Halk fakirleştikçe şirketler zenginleşti. Yoksulluğu bu ülkenin vatandaşına reva görenler, şirketleri zengin etmek için uçuk garantiler verdi. Bu düzen böyle devam etmeyecek.