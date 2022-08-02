11 yılda 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, 2011 yılından bugüne kadar 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada; PKK/PYD ve IŞİD gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
– 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir. Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü.
– Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1109 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edilmiştir. Buna göre; 2019 yılında 12 AB ülkesinden 126, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95, 2021 yılında 8 AB ülkesinden 69 yabancı terörist savaşçı ülkesine geri gönderilirken; bu yılın 7 aylık döneminde ise 6 AB ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.
– 2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç, Avusturya olmuştur.
DHA-Güvenlik – Türkiye-Ankara –
2022-08-02 10:44:22