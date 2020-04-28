111 gün – Yılmaz Özdil yazdı.

111 gün – Yılmaz Özdil

“Oldu da bitti maşallah” denirken, pişmiş aşa su katmak istemem ama…

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Ne diyor sağlık bakanımız?

“2019 yılındaki toplam ölüm sayısını baz aldığımızda, Türkiye genelinde bu yıl 1 Ocak-20 Nisan arasında beklenen ortalama ölüm sayısı 156 bin olmalıydı, halbuki gerçekleşen ölüm sayısı 153 bin oldu, hani nerede artış?” diyor.

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Yani… Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin saklanmadığını, aksine, gayet şeffaf açıklama yapıldığını, Türkiye genelindeki toplam vefat sayılarına bakan herkesin kendisine hak vereceğini söylüyor.

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Peki gerçekten böyle mi?

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(Bu yazacaklarımı kavramak için biliminsanı olmaya gerek yok.

İlkokul seviyesinde matematik bilmek yeterli.)

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Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK verilerine göre…

2016 yılında Türkiye’de vefat edenlerin toplam sayısı 422 bin kişiydi.

2017 yılında Türkiye’de vefat edenlerin toplam sayısı 426 bin kişiydi.

2018 yılında Türkiye’de vefat edenlerin toplam sayısı 426 bin kişiydi.

Merak eden herkes internete girip, bu bilgileri teyit edebilir.

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2019 yılında Türkiye’de vefat edenlerin toplam sayısını bilmiyoruz.

Çünkü TÜİK henüz açıklamadı.

Bir önceki yılın sayısını, genellikle haziran ayında açıklıyor.

Yani 2019’un sayıları bir ay sonra resmi olarak açıklanacak.

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Yine TÜİK verilerine göre, Türkiye’de yıllık ölüm artış hızı binde 5’tir…

Ama biz fazla fazla ilave edelim, 2017’nin ve 2018’in üstüne fazladan dört bin vefat koyalım.

Toplam 430 bin eder.

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430 bini 365 güne bölelim.

Gün başına 1.178 eder.

Yani, Türkiye’de her gün ortalama 1.178 kişi vefat ediyor demektir.

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1 Ocak’la 20 Nisan arasında kaç gün var?

111 gün var.

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Günlük 1.178 vefatı 111 günle çarpalım.

130 bin eder.

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E, sağlık bakanımız 1 Ocak’la 20 Nisan arasında kaç vefat var demişti?

153 bin.

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Aradaki 23 bin farkın sebebi ne?

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Geçen yıllara göre, sadece 111 gün içinde, neden 23 bin fazladan ölüm var?

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Üstelik, bu yılbaşından beri ölümlü trafik kazaları neredeyse sıfıra indi, iş kazalarındaki ölümler neredeyse sıfıra indi.

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1 Ocak-20 Nisan arasında beklenen ortalama ölüm sayısı en fazla 130 bin olmalıydı.

Gerçekleşen ölüm sayısı neden 153 bin oldu?

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Milletin gözünün içine baka baka “ölüm sayıları azaldı” diyen sayın şeffaf sağlık bakanımızdan rica ediyorum…

130 bin olması gerekirken, neden 153 bin vefat olduğunu, gene milletin gözünün içine baka baka izah edebilir mi lütfen?

Yılmaz Özdil