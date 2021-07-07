12 araç küle döndü

Yazan:
Alaturka Online
-

Olay, saat 21.30 sıralarında tatilcilerin gözde merkezi olan Kızkalesi’nde otellerin ortak kullandığı otoparkta meydana geldi.

Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti.

12 ARAÇ YANDI

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA

İlginizi ÇekebilirBuğday tarlasında yangın! 5 dönüm alan zarar gördüBuğday tarlasında yangın! 5 dönüm alan zarar gördüİlginizi Çekebilirİstanbul'da korkutan yangın! İşçiler mahsur kaldıİstanbul’da korkutan yangın! İşçiler mahsur kaldı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?