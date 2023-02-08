12 aylık bebek enkazdan 53 saat sonra kurtarıldı





Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa’da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesi’ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı’nda 1 yaşındaki bebeğe, 53 saat sonra ulaştı. Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depremden 36 saat sonra enkazdan çıkarıldı

36 SAAT SONRA BÖYLE ÇIKARDILAR

Adıyaman’da da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince depremden 36 saat sonra kurtarıldı. İsmi öğrenilemeyen bebek sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi için hastaneye sevk edildi. (AA)