12. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

12. Gün Ramazan İftar Menüsü

Yayla Çorbası

Kolay İskender Kebab

Pirinç Salatası

Nevzine tatlısı

Yayla Çorbası

Yayla çorbası tarifi için malzemeler

1.5 litre sıcak tavuk suyu

1 çay bardağı baldo pirinci

1 kahve fincanı buğday

2 yumurtanın sarısı

2 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çorba kaşığı kırmızı pulbiber

2 çorba kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Yayla çorbası hazırlanışı

Kolayca uygulanabilen yemek tarifleri arasında üst sıralarda. Buğdayı bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün bol suyla yıkayıp süzün.

Pirinci bol suda yıkayıp süzün. Tavuk suyunu bir tencerede kaynatın. Pirinci ve buğdayı ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp buğday yumuşayıncaya kadar pişirin.

Terbiye için, yumurta sarılarını bir kaba alıp çırpma teliyle iyice çırpın. Yoğurt ve unu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam edin. Kaynamakta olan çorbanın suyundan 3-4 çorba kaşığı alıp terbiyeye ilave edin. Terbiyeyi çorbanın suyuna azar azar ekleyin. Tuzla tatlandırın. Bir taşım kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın.

Ayçiçek yağını tavada ısıtıp nane ve pulbiberi ekleyin. Birkaç dakika kavurup çorbanın üzerine gezdirin. Servis yapın.

Kolay iskender kebap

Kolay iskender kebap tarifi için malzemeler

Malzemeler

750 gr kuzu külbastı

1 çorba kaşığı limon suyu

1 kahve fincanı sıcak su

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çorba kaşığı sıvıyağ

4 çorba kaşığı doğranmış frenksoğanı

Tuz

karabiber

Sos için

4 çorba kaşığı domates salçası

2 çorba kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

30 gr tereyağı

500 gr yoğurt

Pide hamuru için

3 su bardağı un

40 gr yaş maya

1 su bardağı ılık su

1 yumurta

1 çay kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 tutam tuz

Kolay iskender kebap hazırlanışı

Pide için, yumurta sarısını akından ayırın. Mayayı ılık suda eritin ve kabarana kadar bekletin. Unu hamur yoğurma kabına eleyip ortasını havuz gibi açın. Mayalı su, yumurta akı, şeker, sıvıyağ ve tuzu ekleyip pürüzsüz bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp iki misli kabarana kadar bekletin. Hamuru 4 eşit parçaya ayırın. Parçaları unlanmış zemine alıp oklava ile tek tek açarak pide şekli verin. Hamurları yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine fırça ile yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak muhafaza edin.

Etleri yıkayıp kağıt havlu üzerine alın ve süzülmeye bırakın. Sarımsakları soyup ezin. Etleri ince şerit şeklinde kesin. Sıvıyağı derin bir tavada kızdırıp et, limon suyu ve sarımsağı ekleyin ve et suyunu bırakıp çekene kadar soteleyin. Sıcak su ve karabiberi ekleyip tavanın kapağını kapatın. Etler iyice yumuşayana kadar pişirin. Kekik ve tuzu ekleyip ocaktan alın.

Sos için tereyağını tavada eritin. Sıcak su, domates ve biber salçalarını ilave edip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Yoğurdu ayrı bir kapta çırpın.

Pideleri kare parçalara kesip servis tabaklarına alın. Üzerlerine sosu gezdirin. Eti paylaştırıp üzerine yoğurdu gezdirin. Frenksoğanı ile süsleyip servis yapın.

Pirinç Salatası

Pirinç salatası tarifi için malzemeler

2 su bardağı pirinç

4 taze soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2.5 su bardağı sıcak su

200 gr mısır konservesi

2 kırmızıbiber

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

1 çay bardağı ince kıyılmış dereotu

1 su bardağı haşlanmış bezelye

10 kornişon turşu

Yarım limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı (ekstra)

Tuz

karabiber

Pirinç salatası hazırlanışı

Pirinci yıkayıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika bekletin. Pirincin suyunu süzüp zeytinyağında 5 dakika kavurun. Üzerine sıcak su ve tuz ilave edip kısık ateşte pişirin. Soğumaya bırakın.

Taze soğanı temizleyip ince doğrayın. Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip küp şeklinde doğrayın. Pilava ekleyin.

Mısır, maydanoz, dereotu, ince doğranmış kornişon turşu, bezelye, limon suyu, zeytinyağı ve karabiber ekleyip karıştırın. Servis tabağına alarak servis yapın.

Nevzine tatlısı

Nevzine tatlısı tarifi için malzemeler

Hamuru için

125 g tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

3.5-4 su bardağı un

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için

1.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

2 damla limon suyu

1 çay bardağı pekmez

Üzeri için

Kaymaklı dondurma

File Antep fıstığı

Nevzine tatlısı hazırlanışı

Şerbeti için, toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için, tereyağı, zeytinyağı, tahin, yoğurt, kabartma tozu ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla karıştırın. Un ve iri çekilmiş ceviz içini ilave edip hafif sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun.

Hamuru bir fırın kabına 2 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın.

Soğuyan şerbete pekmezi ilave edip karıştırın. Soğuyan şerbeti sıcak hamurun üzerine döküp 2-3 saat dinlendirin. Üzerine birer top kaymaklı dondurma koyun ve file Antep fıstığı serpip servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

(Buna imkân) bulamayan kimse, hanımıyla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah’a ve Resûlüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah’ın hükümleridir. Kâfirler için acı bir azap vardır. Mücadele( 58) 4

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin