12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler

Tekirdağ’da görev yapan avukat Bestami Uğur Alkan, 3 yıl önce memleketi Hatay’a yerleşip, mesleğini burada sürdürmeye başladı. Alkan, eşi Özge, 12 günlük bebekleri Arven ve annesi Nalan Alkan’ın birlikte kaldıkları ev depremde yıkıldı.

Arama- kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu enkazda Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastanede tedaviye alındı.

Tekirdağ Barosu’nca eski üyeleri Bestami Uğur Alkan ve eşi ile bebeğinin ölümünün ardından yayımlanan taziye mesajında, “Acımız çok büyük, sabaha karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyoruz. Depremde, Tekirdağ barosundan Hatay barosuna nakil olan meslektaşımız av. Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve bebeklerinin de hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza, eşine ve bebeğine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi. (DHA)