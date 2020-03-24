’12 Nisan’a Kadar Ekonomide Şalteri Tekrar Kaldırmak İstiyoruz’

Başkan Donald Trump Fox News’da Corona virüsü salgınıyla mücadele için oluşturulan ekibiyle birlikte salgınla ilgili soruları yanıtladı. Trump Nisan ayı ortasına kadar ekonomik faaliyetlere yeniden dönmek istediğini söyledi.

Trump yönetimi 16 Mart’ta Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 15 günlük bir takvim açıklamıştı. Önümüzdeki Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik kampanyasında “güçlü ekonomi” temasının altını çizen Trump, Corona salgının ekonomi üzerindeki etkisinin bir dönem daha seçilme ihtimalini zor sokma ihtimalinden endişeli.

Başkan Trump Fox News’da canlı yayında soruları cevapladığı oturumda, Paskalya Bayramı’na yani 12 Nisan’a kadar ekonomide Corona önlemleriyle indirilen şalterin yeniden açılmasını istediği mesajını verdi.

“ABD’liler sosyal mesafeyi koruyarak işe dönebilir”

ABD’nin trafik kazaları ya da grip yüzünden yaşanan can kayıplarında Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan olağanüstü önlemlere benzer önlemler almadığını belirten Başkan Trump, Amerikalılar’ın sosyal mesafe kuralını dikkatli şekilde uygulamaya devam ederek işlerine dönebileceklerini savundu. Başkan Trump “Grip yüzünden binlerce insanı kaybediyoruz. Ama ülkenin şalterini indirmiyoruz. Ekonomide şalteri indirerek, kapatarak bir ülkeyi yok edebilirsiniz” ifadesini kullandı.

Trump’ın Fox News yayınında Türkiye ve Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündeme geldiği bir an da yaşandı. Sunucu Trump’a Corona kapsamında “Olağanüstü önlem kararını nasıl aldınız? Zor bir karar” diye sordu. Trump, karar verme sürecini bir örnekle açıkladı. Suriye’de Türkiye ve YPG örneği üzerinden soruyu yanıtlayan Trump, “Bir örnek vereyim. Erdoğan’a söyledim. Kürtlerle anlaşma imzalayın. İstemediler. Çatıştılar çatıştılar ama en nihayetinde yaptılar” diye konuştu.

Fox News yayınında Başkan Trump’tan önce soruları yanıtlayan Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump’ın Corona Virüsü Görev Gücü’nden kamu sağlığına yönelik riski en aza indirerek insanların nasıl işe dönmesinin sağlanabileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunmasını istediğini söyledi.

Başkan Trump ve ABD’nin Enfeksiyon Hastalıkları Dairesi Başkanı Doktor Anthony Fauci arasında görüş ayrılığı olduğu yönünde bazı haberler basına yansımıştı. Beyaz Saray’da Corona virüsü salgınıyla mücadelede son durumun paylaşıldığı basın toplantılarına son birkaç gündür katılmayan Fauci, Başkan Trump’ın kendisinin verdiği tavsiyelere her zaman kulak verdiğini belirtti, “Başkan ben bir tavsiyede bulunduğumda bunlara kulak verdi ve uyguladı. Beni yok saymadı. Bizi birbirimize düşürme çabası fayda sağlamıyor” dedi.

ABD’de yayın çizgisi olarak Cumhuriyetçi Parti’ye yakın olduğu bilinen Fox televizyon kanalında çalışan bazı sunucular Corona virüsünün yayılmaya başladığı ilk zamanlarda durumun ciddiyetini hafife aldıkları gerekçesiyle eleştirilmişti.

Başkan Donald Trump Fox News’daki yayın öncesinde Twitter’da sabah saatlerinde paylaştığı mesajda “Halkımız işe dönmek istiyor. Sosyal mesafe ve diğer kuralları uygulayacaklar. Yaşlılarımız sevgiyle ve dikkatle izlenecek. İki şeyi aynı anda yapabiliriz. ÇARE SORUNDAN DAHA KÖTÜ OLMAMALI” diye yazmıştı.

Trump yönetimi 15 günlük süre dolunca durum değerlendirmesi yapacak

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow da Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin belirlediği 15 günlük takvimin önümüzdeki hafta dolmasının ardından ABD’de enfeksiyon oranının düşük olduğu yerlerde ekonomik faaliyetlere yeniden dönülmesi seçeneğini değerlendirdiğini belirtmiş, “Kamu sağlığı ekonomik sağlığı da kapsar. ‘Ya o, ya bu’ şeklinde bakılmamalı.” demişti.

Corona virüsü salgını yüzünden tüm dünyada ekonomik faaliyetlerin askıya alınması sebebiyle ekonomide resesyon endişesi tırmandı. Uzmanlar Corona virüsü salgınının yarattığı küresel sağlık krizinin hızla küresel resesyona dönüştüğünü, enfeksiyonların engellenmesi ve ekonominin çökmesi seçenekleri arasında açık bir gerilimin yaşandığını belirtiyor. Uzmanlar ekonomide toparlanmanın olabilmesi için sağlık yetkilileri ve ekonomi kadroları arasında güçlü bir işbirliği ve koordinasyon olması gerektiğine dikkat çekiyor.