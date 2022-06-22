12 saat önce Marmaris’te çıkan yangına müdahale sürüyor

Dün akşam saatlerinde Marmaris’te çıkan yangına müdahale sürüyor. Havanını aydınlanmasıyla 14 uçak ve 20 helikopter alevlere havadan müdahale ediyor.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00’de başlayan yangın sürüyor. Gün aydınlanınca uçak ve helikopterle havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Sabah etkisini yitiren rüzgarın öğlen yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor.

YERLEŞİM YERLERİNE 4 KİLOMETRE MESAFEDE

Sabaha karşı bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Şu anda arada 3.5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor” dedi.

1400’E YAKIN PERSONEL ALANDA ÇALIŞIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 592’si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinasının görevlendirildiğini, AFAD Mobil Koordinasyon TIR’ı ile 2 adet mobil baz istasyonunun bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiini saran alevler kısa sürede geniş alana yayılıp Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi.

SOYLU: SABOTAJ MI YOKSA DOĞAL NEDEN Mİ?

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor” diye konuştu.

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