120 vekil Erzurum’a aynı uçakla gidecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve vekillerin toplu halde aynı uçağa binecek olması endişeye yol açtı. “Uygulama yanlış” denildi.

Saygı ÖZTÜRK

CHP‘nin her hafta salı günü TBMM‘de yaptığı Grup toplantısı, bu haftadan itibaren ekim ayına kadar değişik illerde yapılacak. Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi. Milletvekilleri kentin sokaklarında hem sorunları dinleyecek, hem de halkı grup toplantısını izlemeye davet edecek.

CHP’nin toplam 134 milletvekili bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı, 120 vekil yarın Ankara’dan saat 07.40’da kalkacak olan Erzurum uçağına binecek. Aynı gün saat 20.40 uçağıyla da Ankara’ya dönecek.

‘TOPLU HALDE BİNMEZLER’

CHP Genel Başkanı ile birlikte 120 milletvekilinin aynı uçakta bulunması, partide endişe yarattı. Uçağın kaza geçirmesi halinde CHP’de neredeyse milletvekili kalmayacağını belirten bazı vekiller uygulamalardan da örnek verdi. Bir milletvekili şunları söyledi: “Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları aynı uçağa binmezler. Çünkü, Allah korusun bir kaza-bela halinde Silahlı Kuvvetlerimizin komutansız kalmaması amaçlanır. Büyük şirketlerin sahipleri de aynı uçağa binmez ya farklı uçaklarla ya da karayoluyla yolculuk yaparlar. Hatta aile ve çocuklarıyla aynı araçta bulunmamaya özen gösterirler. Bir kaza halinde hepsi ölmesin, yaralanmasın diye. CHP böyle bir olasılığı düşünmeli ve hepimizi aynı uçakla götürüp getirmemeliydi.”

Erzurum’a toplu olarak gidilmesinin nedenini de bir milletvekili şöyle anlattı: “Anadolu Jet’e ait 36 uçak, Rusya‘ya kiraya verildi. O yüzden iç hatlarda büyük sıkıntılar başladı. Bazı havaalanlarına seferler ya kaldırıldı ya da önemli ölçüde azaltıldı.”