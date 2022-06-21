122 bin Suriyeli kayıp, bulamadık

İsmail Çataklı, 2016’dan bu yana Türkiye’ye gelen ve kayıt altına alınan 122 bin Suriyeli’nin ortada olmadığını söyledi. ‘Aradık taradık yoklar’ dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerine sığınmacılar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konularında bilgi verdi. Çataklı toplantıda bir itirafta bulundu. 122 bin Suriyeli’nin adreslerinde olmadığını söyledi. İsmail Çataklı şöyle konuştu: “Bizdeki 3 milyon 760 bin Suriyeli maksimum rakamdır. 8-10 milyon şehir efsanesidir. Bunun içerisinde askıya aldığımız 122 bin kişi de var. Bunları iki yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık, adreslerine gidip baktık, yoklar. Hiçbir kurumla temas etmediler, işlem yapamasınlar diye askıya aldık. 2016’dan bu yana 667 bin 854 kişi batıya geçiyor, tek tek kontrol ettik. Şu anda yerinde olmadığını tespit ettiğimiz de var. Suriyelinin Türkiye’de kayıtsız olma ihtimali sıfırdır.”

KAÇAKLARA YOLDA RASTLADIM

Komisyon üyesi CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan da yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Kırklareli’de sınırdan 20 kilometre uzakta yolda yürüyen kaçaklara rastladım. Binlerce kilometreyi aşıp buralara kadar geliyorlar. Bulgaristan’a geçememişler İstanbul’a gidiyorlar, jandarmaya haber verdim” dedi. Çataklı, 2016’dan bu yana 39 bin 319 göçmen kaçakçısının yakalandığını da açıkladı. Ancak bunlardan sadece 9 bin 459’u tutuklandı. 29 bin 860’ı serbest kaldı. Çataklı, “2016’dan bu yana yakalama sayısı 1 milyon 246 bin 376 oldu. Bu yıl da şu an itibarıyla yakalama sayısı 110 bin 968’e ulaştı. 35 bini sınır dışı edildi” diye konuştu.