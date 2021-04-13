‘128 milyar dolar nerede’ afişi vinçle indirildi

CHP il binalarına asılan Merkez Bankası’nın döviz rezervi hakkındaki ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı afişler, gece saatlerinde toplanmaya devam ediyor.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde CHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığının önüne getirilen vinç ile kolluk kuvvetlerinin afişi söktüğü bildirildi. Beşiktaş ilçesinde ise CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nın astığı ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı pankartı emniyet tarafından vinçle söküldü.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, “İl ve İlçe Başkanlıklarımızda ifade özgürlüğü, anayasal haklarımızı kullanmamız ve siyaset yapma özgürlüğümüz engelleniyor. Haksız olarak vinç marifetiyle pankartlarımız indiriliyor” açıklamasında bulundu. CHP İstanbul teşkilatı henüz pankartın indirilmediği il binalarında nöbet başlattı.

Bir afiş indirme de CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’na yapıldı. CHP’nin açıklamasında, “İlçe Başkanlığımıza astığımız ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartı emniyet tarafından söküldü. Bu halkın her kuruşunun peşindeyiz. Hesap soracağız!” denildi. Paylaşılan görüntüde pankartın vinçle indirildiği görüldü.

Bir diğer operasyonun yapıldığı CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı’nda pankartlar yine vinçle indirildi. CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı, “Halkımızın hakkını aramaya yönelik Genel merkezimiz ve il başkanlığımızın öncülüğünde asmış olduğumuz 128 milyar dolar nerede pankartını savcının Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle polise verdiği talimatla indirtti. Bugün değil ama yarın iktidarımızda bunların hesabını soracağız” açıklamasında bulundu.

NİĞDE İL BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan Niğde İl Başkanlığı’nda bir polis ile diyaloğu kameraya yansıyan, polisin savcılık talimatını yazılı olarak ilettiği CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ile ilgili yeni bir gelişme de akşam saatlerinde yaşandı.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, KRT TV’de Şimdiki Zaman progamında Gürkan Hacır’a gönderdiği mesajda CHP Niğde İl Başkanlığı’na asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ afişi nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem’in akşam saatlerinde polisin evinden alıp önce CHP İl Başkanlığı’na götürdüğü ve ‘128 milyar dolar nerede?’ afişlerinin binadan kaldırıldığı öğrenildi.

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