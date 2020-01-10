13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı!

Olay, dün saat 22.00 sırlarında Düzce’nin Beyköy beldesine bağlı Paşaormanı köyü içerisinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş, beraberinde ekip arkadaşı ile daha önce takip ettikleri ve hakkında yakalama kararı bulunan şahsı takibe aldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı sırada Paşakormanı köyü mevkiinde şüpheli şahıs çıkmaz sokağa girince polise ateş etmeye başladı. Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından yaralanırken, Salih M. ise aldığı mermi ile ağır yaralandı.

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13 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Diğer yandan şüpheli şahsın yanında bulunan Muhammet K.’da yaralandı. Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, diğer şahıslar Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan sorgusunda Salih M.’nin 13 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

Olayı öğrenen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaralanan polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

“MUTLAKA BULUNMASI GEREKİYORDU”

Ziyaret çıkışında konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı.

* Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimiz de sıkıntı yok. Küçük bir yarası var.

* Vatandaş ise Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

* Geçtiğimiz günlerde de Düzce’nin Muncurlu köyünde yaralama olayına karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu.

* Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı. İHA

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