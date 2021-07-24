13 bölgeye bariyer konuldu! Girişler yasaklandı

Bayram tatilinde nüfusu dört kat artarak 1,5 milyona ulaşan Alanya’da her akşam binlerce tatilcinin uğrak yeri olan banlar sokağında maske zorunluluğu getirildi.
13 ayrı noktada bariyer kuran emniyet güçleri vatandaşların çarşı ve barlar bölgesine girişini yasakladı.
Bariyerlere gelen turistler emniyet güçleri tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı.
Maskesi olanlar çarşı ve barlar bölgesine alınırken maskesiz turistler geri gönderildi. İHA
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