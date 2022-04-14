13. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

13. Gün Ramazan İftar Menüsü

Sütlü mercimek çorbası

Köfteli patlıcan dizme

Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması

Makarna Salatası

Çilekli Tiramisu

Sütlü mercimek çorbası

Sütlü mercimek çorbası tarifi için malzemeler

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Tuz

Üzeri için

30 gr tereyağı

Kırmızı pul biber

Kuru nane

Sütlü mercimek çorbası hazırlanışı

Besin değeri çok yüksek olan kırmızı mercimek, bağışıklık sistemini güçlendiren, kan yapıcı ve anne sütünü arttırıcı özelliğe sahiptir. Mercimeği, pirinci, suyu, iri doğranmış soğanı, zeytinyağını ve tuzu tencereye alıp pişirin. Mercimekler yumuşayınca ocaktan alıp mutfak robotundan geçirin. Ilınınca sütü ilave edip karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Tereyağını tavada eritin. Kırmızı pul biber ilave edip çorbanın üzerine gezdirin. Kuru nane serperek sıcak servis yapın.

Köfteli patlıcan dizme

Köfteli patlıcan dizme tarifi için malzemeler

Malzemeler

5~6 patlıcan

2 domates

2 dolmalık yeşil biber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Köfte için

500 g kıyma

1 soğan

1 yumurta

1 tutam karabiber

1 tutam kimyon

1 tutam yenibahar

2 dilim bayat ekmek içi

Tuz

Üzeri için

2 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

3 su bardağı sıcak su

Köfteli patlıcan dizme hazırlanışı

Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun. 3 cm kalınlığında doğrayıp tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Yıkayıp süzün ve kızgın yağda kızartın. Köfte için, soğanı rendeleyin. Tüm malzemeyi bir yoğurma kabına alıp iyice yoğurun. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Üzerlerine hafifçe bastırın. Fırın tepsisine bir patlıcan bir köfte şeklinde dizin. Domatesleri, dolmalık biberleri elma dilimi şeklinde kesip patlıcanların üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve salçayı tavada 1-2 dakika kavurun. Sıcak su ilave edip kaynatın. Sosu tepsideki malzemelerin üzerine gezdirin. 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması

Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması tarifi için malzemeler

4 domates

150 g Ezine peyniri

30 g krema

2 dal taze fesleğen

20 g toz parmesan

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması hazırlanışı

Domatesleri üst kısmından hafif kesip kaşık yardımı ile içlerini çıkarın. Bir kâsede Ezine peyniri, krema, taze fesleğen, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı domateslerin içine doldurun. En son domateslerin üzerine toz parmesan serpip fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst ızgara modunda yaklaşık 15 dakika pişirin.

Makarna Salatası

Makarna salatası tarifi için malzemeler

250 gr kelebek makarna

140 gr haşlanmış bezelye

3 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

400 gr somon fileto

100 gr karides

6~8 Frenk soğanı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Makarna salatası hazırlanışı

Makarnayı kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Soğuk sudan geçirerek süzün. Somon balığını iri küp şeklinde doğrayın. Tuz, karabiber, karides ve zeytinyağı ile harmanlayıp 200 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Bezelyeyi 1 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyerek makarnaya ekleyin. Maydanoz, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, somon, karides, kıyılmış Frenk soğanı, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek harmanlayın. Servis yapın.

Çilekli Tiramisu

Çilekli tiramisu tarifi için malzemeler

400 gr mascarpone veya labne peyniri

16 kedi dili bisküvi

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı pudra şeker

1 yemek kaşığı granül kahve

1 su bardağı sıcak su

200 ml krema

400 gr çilek

2 yemek kaşığı iri kıyılmış Antepfıstığı

Çilekli tiramisu hazırlanışı

Lezzet çocuklarınız için de harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi başlayalım. Peynir ve kremayı mikserle 2 dakika çırpın. Vanilya ve pudra şeker ekleyip çırpmaya devam edin.

Granül kahveyi sıcak suyun içerisinde eritin. Kedi dili bisküvileri 2-3 parçaya ayırıp yarısını kupların tabanına yerleştirin. Üzerini kahveli su ile ıslatın. Peynirli karışımdan ekleyin.

Çilekleri ince dilimleyin ve kremanın üzerine dizin. Tekrar krema, bisküvi, çilek katları ile kupları tamamlayın. Üzerini çilek dilimleri ve fıstık ile süsleyerek en az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.