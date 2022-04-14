13. Gün Ramazan İftar Menüsü.
Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.
Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.
İftara Ne Pişirsem? derdine son…
Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.
Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..
Hayırlı Ramazanlar.
13. Gün Ramazan İftar Menüsü
Sütlü mercimek çorbası
Köfteli patlıcan dizme
Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması
Makarna Salatası
Çilekli Tiramisu
Sütlü mercimek çorbası
Sütlü mercimek çorbası tarifi için malzemeler
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 soğan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 6 su bardağı su
- 1 çay bardağı süt
- Tuz
Üzeri için
- 30 gr tereyağı
- Kırmızı pul biber
- Kuru nane
Sütlü mercimek çorbası hazırlanışı
Besin değeri çok yüksek olan kırmızı mercimek, bağışıklık sistemini güçlendiren, kan yapıcı ve anne sütünü arttırıcı özelliğe sahiptir. Mercimeği, pirinci, suyu, iri doğranmış soğanı, zeytinyağını ve tuzu tencereye alıp pişirin. Mercimekler yumuşayınca ocaktan alıp mutfak robotundan geçirin. Ilınınca sütü ilave edip karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Tereyağını tavada eritin. Kırmızı pul biber ilave edip çorbanın üzerine gezdirin. Kuru nane serperek sıcak servis yapın.
Köfteli patlıcan dizme
Köfteli patlıcan dizme tarifi için malzemeler
Malzemeler
- 5~6 patlıcan
- 2 domates
- 2 dolmalık yeşil biber
Kızartmak için
- Ayçiçek yağı
Köfte için
- 500 g kıyma
- 1 soğan
- 1 yumurta
- 1 tutam karabiber
- 1 tutam kimyon
- 1 tutam yenibahar
- 2 dilim bayat ekmek içi
- Tuz
Üzeri için
- 2 yemek kaşığı salça
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- 3 su bardağı sıcak su
Köfteli patlıcan dizme hazırlanışı
Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun. 3 cm kalınlığında doğrayıp tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Yıkayıp süzün ve kızgın yağda kızartın. Köfte için, soğanı rendeleyin. Tüm malzemeyi bir yoğurma kabına alıp iyice yoğurun. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Üzerlerine hafifçe bastırın. Fırın tepsisine bir patlıcan bir köfte şeklinde dizin. Domatesleri, dolmalık biberleri elma dilimi şeklinde kesip patlıcanların üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve salçayı tavada 1-2 dakika kavurun. Sıcak su ilave edip kaynatın. Sosu tepsideki malzemelerin üzerine gezdirin. 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması
Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması tarifi için malzemeler
- 4 domates
- 150 g Ezine peyniri
- 30 g krema
- 2 dal taze fesleğen
- 20 g toz parmesan
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması hazırlanışı
Domatesleri üst kısmından hafif kesip kaşık yardımı ile içlerini çıkarın. Bir kâsede Ezine peyniri, krema, taze fesleğen, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı domateslerin içine doldurun. En son domateslerin üzerine toz parmesan serpip fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst ızgara modunda yaklaşık 15 dakika pişirin.
Makarna Salatası
Makarna salatası tarifi için malzemeler
- 250 gr kelebek makarna
- 140 gr haşlanmış bezelye
- 3 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
- 1 limonun suyu
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
- 400 gr somon fileto
- 100 gr karides
- 6~8 Frenk soğanı
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Makarna salatası hazırlanışı
Makarnayı kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Soğuk sudan geçirerek süzün. Somon balığını iri küp şeklinde doğrayın. Tuz, karabiber, karides ve zeytinyağı ile harmanlayıp 200 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Bezelyeyi 1 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyerek makarnaya ekleyin. Maydanoz, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, somon, karides, kıyılmış Frenk soğanı, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek harmanlayın. Servis yapın.
Çilekli Tiramisu
Çilekli tiramisu tarifi için malzemeler
- 400 gr mascarpone veya labne peyniri
- 16 kedi dili bisküvi
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı pudra şeker
- 1 yemek kaşığı granül kahve
- 1 su bardağı sıcak su
- 200 ml krema
- 400 gr çilek
- 2 yemek kaşığı iri kıyılmış Antepfıstığı
Çilekli tiramisu hazırlanışı
Lezzet çocuklarınız için de harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi başlayalım. Peynir ve kremayı mikserle 2 dakika çırpın. Vanilya ve pudra şeker ekleyip çırpmaya devam edin.
Granül kahveyi sıcak suyun içerisinde eritin. Kedi dili bisküvileri 2-3 parçaya ayırıp yarısını kupların tabanına yerleştirin. Üzerini kahveli su ile ıslatın. Peynirli karışımdan ekleyin.
Çilekleri ince dilimleyin ve kremanın üzerine dizin. Tekrar krema, bisküvi, çilek katları ile kupları tamamlayın. Üzerini çilek dilimleri ve fıstık ile süsleyerek en az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.