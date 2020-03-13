13 Mart’ta okullar tatil mi? Okullarda corona virüsü tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Okullar tatil mi sorusu cevap buldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, okulların tatil edildiğini duyurarak “Ara tatil öne alındı. İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart’tan itibaren bir hafta tatil edilecek” ifadesini kullandı. Kalın, üniversitelerin de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Kalın ayrıca, Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerinin ertelendiğini belirtti.

23 MART’TAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tedbirler paketi kapsamında bir dizi kararlar alındığını açıklayan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

* İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.

* Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptı. Üniversitelerle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir.

* Bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek. Üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler alınacak.

* Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde böyle bir kalabalık ortamın alışmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek isterim.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

ÜCRETSİZ 3GB İNTERNET ERİŞİMİ

* Yükseköğretim Kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında, akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir.

* Eğitim bilişim ağı kullananlarda bütün operatörlerden ücretsiz 3GB internet erişimi sağlandığını bir kez daha hatırlatalım. Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreciyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntısına kadar çalışılarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi.

* Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda tercih edebileceği bilişim ağı portalı ve ekrandan yayınlanacak olan bu tek bir kanal değil birkaç farklı kanallardan öğrenme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilmesi söz konusu olacak.

* Tüm bu süreçte öğrencilerin ve velilerin ne yapacaklarını eğitim bilişim ağı ve Bakanlığımız internet sitelerinden takip edebilirler.