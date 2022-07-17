13 yaşındaki çocuğa çarpan kaymakam önce serbest kaldı, sonra tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarparak ölümüne neden olan Batman’ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun kaza sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca serbest kaldığı, ancak savcının bu karara itiraz etmesi üzerine ertesi gün tutuklandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır‘ın Bismil İlçesinin Akpınar Mahallesi’ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolunun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, makam aracıyla, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu kez kırmızı ışıkta duran başka bir araca çarparak güçlükle durabildi. Olay yerine gelen ambulanslar Muhammet Çelik ile yaralı araç sürücüsünü Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

27 PROMİL ALKOL GAZLI İÇECEKLE BİLE OLUŞABİLİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alkol muayenesi yapılan Kaymakam Sinanoğlu’nda 27 promil alkol çıktı. Ancak bu oranın trafik güvenliğini tehlikeye sokacak oranda olmadığı, düşük çıkan promilin Sinanoğlu’nun içtiği bir gazlı içecek veya tükettiği farklı gıda ve içecekler nedeniyle de olabileceği bildirildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen kaymakam, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SAVCI ERTESİ GÜN İTİRAZ ETTİ

Gercüş’e dönen Sinanoğlu ile ilgili ertesi gün nöbetçi savcı, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğine itirazda bulundu. İtiraz kabul edilince Kaymakam Server Sinanoğlu bu kez, “Kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, taşıt kanununa muhalefet etmek, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinanoğlu’nun olayda asli kusurlu mu, yoksa tali kusurlu mu olup olmadığının tam tespiti için dosyasının Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek buradan kusur oranı raporu alınacağı bildirildi.

AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanlığı da kaymakam hakkında idari soruşturma başlattı ve tedbiren adli soruşturma sonucu tamamlanıncaya kadar re’sen görevden uzaklaştırılmasına karar verilerek açığa alındı. Kaymakam Server Sinanoğlu’nun trafik kazaları konusunda da çok hassas olduğu ortaya çıktı.

Kaymakamın, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde, kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından bazı görsel fotoğraf paylaşımlarında bulunarak trafik kazaları konusunda farkındalık yarattığı, önemli uyarılarda bulunarak trafik kazalarına neden olan hız limitinin aşılmaması, emniyet kemerinin mutlak suretle takılması, cep telefonuyla kesinlikle konuşulmaması gibi paylaşımlar yapması dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Kaymakamın ‘doğum günü’ haberini yapan gazeteciye verilen para cezasına CHP’den tepki