13 yıl oldu! Hrant Dink katledildiği yerde anılıyor

19 Ocak 2007’de İstanbul Harbiye’de suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13’üncü yılında anılıyor.
Dink için ilk tören Balıklı Mezarlığı’nda düzenlendi. Tören öncesi Bakırköy Surp Asdvadadzni Kilisesi’nde Hokehanikst duası yapıldı.
Hrant Dink’in suikasta uğradığı Osmanbey’deki Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde saat 15.00’te geniş katılımla bir anma töreni düzenlenecek.
OSMANBEY METROSU 16.30’A KADAR KAPALI
İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Osmanbey istasyonu bugün 12.00-16.30 saatleri arasında işletmeye kapatılacak.