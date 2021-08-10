130 bin liralık altın çalan kadın serbest bırakıldı

Yazan:
Alaturka Online
-

Zonguldak’ta kuyumcuda 130 bin lira değerindeki altını bakmak için aldıktan sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan F.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 19:00 – 10 Ağustos 2021

130 bin liralık altın çalan kadın serbest bırakıldı

Olay bugün, kent merkezinde Kuyumcular Çarşısında meydana geldi. Bir kuyumcuya giren F.G. adlı kadın maddi değeri yüksek ziynet eşyalarına bakmaya başladı.

Görevlinin bir anlık dalgınlığından yararlanan F.G., altınları alarak kaçtı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, F.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, F.G.’yi kent merkezinde yakaladı. Üzerinden çıkan 130 bin lira değerindeki ziynet eşyası da kuyumcuya teslim edildi.

SERBEST KALDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

Tarihi binalara hırsızlar dadandı İlginizi Çekebilir Tarihi binalara hırsızlar dadandı Gezici hırsızlar yakalandı İlginizi Çekebilir Gezici hırsızlar yakalandı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?