130 bin metal işçisi ne istiyor?

Türkiye’de son yıllarda düzenlenen en büyük grevlerden biri Bursa’da başladı. Geçen yıllarda grevler milli güvenlik gerekçesiyle ertelenirken söz konusu grev kararı uygulamaya başlıyor. İşçiler yarın Bursa’da büyük bir miting düzenleyecek.

Sozcu.com.tr, Bursa’da metal işçileri ile görüştü. İsteklerini sordu. Metal işçilerinin maaştan sosyal haklara pek çok talebi bulunuyor.

2 çocuk babası Erhan Teremeci (42), 20 yıldır Bursa Gemlik’te Borusan Mannesmann Fabrikası’nda çalışıyor. Türk Metal Sendikası üyesi Teremeci, “Sözleşme sürecindeyiz. İşçiler olarak alım gücümüz azaldı. Doğalgaz, su, elektrik tüm faturalar çok yükseldi. 1 yıl öncesine göre alım gücümüz çok çok azaldı. MESS’in bizim için vermiş olduğu yüzde 8’lik zam teklifi çok az. Bunun iyileştirilmesini bekliyoruz. Sendikamız ile birlikte sonuna kadar gideceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alırız.”

ALMANYA’YA, FRANSA’YA TATİLE GİTMEYECEĞİZ

Tolga Özlük (42) 1 çocuk babası 18 yıldır 20 yıldır Bursa Gemlik’te Borusan Mannesmann Fabrikası’nda çalışıyor. Türk Metal Sendikası üyesi Özlük, “Son zamanlardaki sözleşmelerdeki gelişmelerden son derece rahatsız olduk. İşverenin bizlere sunmuş olduğu yüzde 8’lik zamı çok az buluyoruz. Neden az buluyoruz; Hiç bir şeye bakmayalım sadece bizim evimize gelen faturalara bakalım. Dün ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Bu zam bizi tatmin etmiyor. Biz işverenden emeğimizin karşılığını istiyoruz. İstediğimiz parayla Almanya’ya, Fransa’ya yada Antalya’ya tatile gitmiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını, geçimini hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz” diyor.

HER ŞEYE YÜZDE 20-30 BİZE YÜZDE 8 ZAM

Kadir Durmuş (36) 1 çocuk babası 13 yıldır Bursa Gemlik’te Borusan Mannesmann Fabrikası’nda çalışıyor. Türk Metal Sendikası üyesi Durmuş da alınan ücretlerden şikayetçi. Durmuş, “Elektriğe, suya, doğalgaza yapılan zamlar yüzde 20-30 oranındayken bize verilen yüzde 8. Eylül ayından bu yana hiç zam almamamıza rağmen her şeye zam yapıldı” ifadesini kullanıyor.

ENFLASYON ORANINA GÖRE VERİYORLAR BU SADECE ERZAK PARASI

Tofaş Fabrikası Türk Metal Üyesi çalışanları ise maaşlarından yapılan vergi kesintilerinden şikayetçi. Sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan fakat isimlerini vermek istemeyen işçiler Ocak ayında aldıkları 3.400 maaştan yıl sonuna doğru vergi dilimi yükseldiği için kesintiler yapıldığını söylüyor. İşçiler, “Bizim sıkıntımız aldığımız maaşın ciddi bir şekilde az olması. Giderlerin, gelirden daha düşük olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Patronlar ile yüzde 5-6 ile bir yere varılamayacağı belli. Yüzde 6’lık enflasyonda sen onu veriyoruz dersen, zaten ben onu alıyorum. Bizim için birşey yapmış olmuyor. Katkı yok. Maaş artışı yok. Sadece yaşamak için gerekli olan erzak parası almış oluyorsun” dediler.

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