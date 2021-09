Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, büyüleyici bir müzikal “Yükseklerde”

BÜYÜLEYİCİ BİR MÜZİKAL “YÜKSEKLERDE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Amerikan müzikal drama türündeki “IN THE HEIGHTS” filmini Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

BROADWAY’DEN BEYAZPERDEYE

Broadway’de yıllarca kapalı gişe sahnelenerek rekor kıran ‘Hamilton’ müzikaliyle akıllara kazınan Lin-Manuel Miranda, bu defa Grammy ve 4 Tony ödüllü In The Heights müzikal-oyunundan uyarlanan aynı adlı yapımla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Başarıları saymakla bitmeyen Lin Manuel Miranda’nın; Pulitzer ödülü, 3 Tony ödülü, 2 Grammy, Emmy ve bir de “MacArthur Dahi” ödülü bulunuyor. Film; Dominik Cumhuriyeti’nden, New York’a gelerek Bodega (şarap evi) işleten sempatik, Usnavi karakterinin sevgi dolu hikâyesini konu alıyor. Sıla hasreti, aidiyet ve göçmenlik kavramlarının işlendiği yapımda, özellikle Amerikan Rüyası temasının hikâyenin merkezinde yer aldığını görüyoruz. Göçmenlerin yaşadığı sıkıntı ve zorluklara da değinen filmde, kapitalist sistemin topluma dayattığı güçlüklerin de ayrıca altı çiziliyor. Olağanüstü bir görsel ve farklı etnik kültürlerin harmanlandığı, Afro-Latin Amerikalıların kusursuz dans kareografileriyle bezeli olan In The Heights, sizlere büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralatacak muhteşem bir müzikal.

FİLMİN KONUSU

Sempatik genç Usnavi, New York’un Washington Heights mahallesinde büyükannesinden miras kalan bir şarap evi işletmektedir. Dükkânı kapatıp memleketi Dominik Cumhuriyeti’ne dönmeyi düşünen Usnavi’nin hayalleri, komşusu Vanessa’nın hayatına girmesiyle değişecektir.

Yönetmen koltuğunda Jon M. Chu’nun oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda; Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Jimmy Smits, Daphne Rubin-Vega, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco, Lin-Manuel Miranda ve Marc Anthony bulunuyor.

IN THE HEIGHTS

Warner Bros. ve HBO Max ortaklığı altında izleyiciyle buluşan In The Heights, romantik ve dram türlerinin harmanlandığı güçlü bir müzikal olarak hafızalardaki yerini alıyor. Ancak 2 saat 23 dakikalık süresi, müzikal türünü sevmeyenlere uzun bir süre olarak gelebilir.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY