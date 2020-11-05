14 bin Milli Piyango seyyar bayii işsiz kaldı

Sokaklarda milli piyango gezici bayii bulmak imkansızlaştı. Bunun nedeni corona değil, primleri yarıya düşürülen gezici bayilerin gelirlerinin artık yol parasını bile karşılamaması. Prim tırpanı nedeniyle gezici bayiler İtalyan Sisal-Şans (Demirören) Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzalamayı reddediyor. Türkiye genelinde seyyar milli piyango satışı yapan 15 bin gezici bayiden sadece bini Şans-Sisal ile sözleşme imzaladı.

PRİME TIRPAN

Ağustos 2019 tarihinde 10 yıllığına Milli Piyango’nun işletim hakkını alan grup, bayilerin net yüzde 9.7 olan komisyonunu yarıya düşürdü. Durumdan, corona salgını nedeniyle işleri zaten azalan seyyar Milli Piyango satıcıları çok keskin şekilde etkilendi.

Alınan bilgiye göre primlere yapılan bu tırpan sonrası bir gezici bayinin asgari ücret elde edebilmesi için ayda 100 bin TL’lik bilet satması gerekiyor. Bayiler, bu rakama ulaşmanın corona öncesinde bile çok zor olduğunu, artık imkansızlaştığını belirtti.

CORONADAN FENA

Milli Piyango gezici bayileri ağırlıklı olarak ikinci gelire ihtiyaç duyan emeklilerden, engellilerden ve ev kadınlarından oluşuyor. Seyyar bayiler komisyonun yüzde 9.7’den yüzde 4.5’e gerilemesinin gelirlerini coronavirüsten bile daha fazla etkilediğini belirtti.

İHALEDE FİYATI DÜŞÜRDÜ, BAYİ PAYINDAN KESTİ

Milli Piyango İdaresi’nin lisans hakkı; Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile benzer şans oyunlarına ilişkin lisans düzenleme hakkı 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu’nun açtığı ihale sonucunda Ağustos ayından itibaren 10 yıl boyunca Milli Piyango, Demirören ve İtalyan ortağının Sisal-Şans Ortak Girişimi tarafından işletilecek. Sisal-Şans ihalede Milli Piyango’da teklifini yüzde 9.5 paya kadar düşürdüğü için, devir hakkını aldıktan sonra bayilerin payını yarıya düşürme yoluna gitti.

37 milyon yılbaşı biletini kim satacak? Seyyar bayiler Şans-Sisal ile dayatılan şartlarda sözleşme imzalamaktan kaçınırken, yılın en çok Milli Piyango bileti satılan ayı olan aralık da yaklaşıyor. Bayiler, “Yılbaşı biletlerinin yüzde 80’ini seyyar bayiler satar. Geçen yıl birçok market bu işe girdi ama biletler ellerinde kaldı. Peki bu yılbaşı 37 milyon bileti kim satacak?” diye sordu.