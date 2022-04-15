14. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

14. Gün Ramazan İftar Menüsü

Ezogelin Çorbası

Fırında kök sebzeli kuzu incik

Pirinç Pilavı

Sakızlı Muhallebi

Ezogelin Çorbası

Ezogelin çorbası tarifi için malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı ince bulgur

1 soğan

1 buçuk litre sıcak tavuk suyu

1 havuç

1 çorba kaşığı domates salçası

15 gr tereyağı

Kırmızı pulbiber

Nane

Tuz

Ezogelin çorbası hazırlanışı

Soğanı soyup rendeleyin. Havucu temizleyip rendeleyin. Mercimek ve bulguru ayrı kaplarda bol suyla yıkayıp süzün. Salçayı 1-2 çorba kaşığı su ile ezin.

Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Soğanı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Havuç, salçalı su ve sıcak tavuk suyunu ekleyip bir taşım kaynatın. Mercimek, bulgur ve tuzu ilave edin. Mercimek ve bulgur yumuşayıncaya kadar pişirin. Kırmızıbiber ve nane serpiştirip sıcak servis yapın.

Fırında kök sebzeli kuzu incik

Fırında kök sebzeli kuzu incik tarifi için malzemeler

Malzemeler

4 bebek patates

3 bebek havuç

2 pancar

1 kırmızı soğan

Sosu için

½ limonun kabuğu ve suyu

1 chili biber

1 dal biberiye

4~5 dal taze kekik

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 kuzu incik

Fırında kök sebzeli kuzu incik hazırlanışı

Patates, havuç ve pancarı hafif haşlayıp uzunlamasına dörde bölün ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın. Kalın elma dilimi şeklinde doğradığınız soğanı da tepsiye ilave edin. Limon kabuğu, chili biberi, biberiye, kekik ve sarımsağı havanda dövüp bir kaseye alın. Limon suyu ve zeytinyağını ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Sosu sebzelerin üzerine gezdirin ve hafif yumuşayana kadar önceden ısıtılmış 185 derece fırında pişirin.Kuzu inciği bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan eti kemiğinden ayırın ve sebzelerin üzerine yerleştirip çok az zeytinyağı gezdirin. Kuzu incik etleri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Pirinç Pilavı

Sade pirinç pilavı tarifi için malzemeler

1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı su

20 gr tereyağı

Tuz

Sade pirinç pilavı hazırlanışı

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci tereyağında kavurun. Üzerine 1.5 su bardağı su ve tuz ekleyerek önce yüksek ısıda kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Sakızlı Muhallebi

Sakızlı muhallebi tarifi için malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2~3 parça damla sakızı

Sakızlı muhallebi hazırlanışı

Süt, un, şeker ve vanilyayı tencereye alıp pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpın. Damla sakızlarını döverek toz haline getirin ve karışıma ekleyin. Tencereyi ocağa yerleştirip orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan alarak 5 dakika dinlendirin ve mutfak robotuna aktarın. 5 dakika karıştırıp servis kaselerine doldurun. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve birkaç saat soğutun. Üzerini süsleyerek servis yapın.