14 Şubat Sevgililer Günü mesajları: En güzel ve romantik Sevgililer Günü mesajları, sözleri!

Sevgililer Günü her yıl 14 Şubat’ta birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Sevgililerin birbirine çeşitli hediyeler aldığı, sürprizler yaptığı bu özel günde mesajlar da paylaşılmakta. İşte 14 Şubat en güzel, duygu dolu Sevgililer Günü mesajları ve sözleri…

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl 14 Şubat günü kutlanan Sevgililer Günü geldi çattı. Sevgililer arasında hediyeler alınarak, sürprizler yapılarak ve duygusal mesajlar gönderilerek kutlanan Sevgililer Günü’ne özel hazırladığımız haberimizde 14 Şubat’ın nasıl ortaya çıktığını görebilir ve Sevgililer Günü mesajları yollayabilirsiniz. İşte 14 Şubat en güzel, anlamlı, farklı ve özel Sevgililer Günü mesajları…

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Aşk bir bulut gibi, Aşk bir rüya gibi, Aşk bir kelime ve Aşk her şeyde gizli.. Aşk bir masalın gerçekleşmesi gibi… Aşkı sende buldum en sonunda.. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

Küçücük bir gülümsemen, bir bakışın, canım deyişin dünyalara bedeldir. Şimdi uzaklarda sana hasretim. Bu sevgililer gününü senin hasretini tüketircesine kutluyorum. Bebeğim benim!

Sen benim sevgilimsin ve ben kendimi dünyadaki en şanslı erkek gibi hissediyorum. Sen benim aşkımsın ve çok kutsanmış hissediyorum. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Sevgililer Günü kutlu olsun sevgilim.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun!

Yabancı olarak başladık hayata. Birbirimize rastladık… Sonsuza kadar biz kaldık. Biz sevgi dolu bir bütünün iki parçasıyız. İki kalp ve tek bir ruh. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Sevgilim, sana olan aşkım denizler kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek. Ve ben hayatımda sana sahip olduğum için en şanslı adamım! Sevgililer Günün Kutlu Olsun tatlım!

Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim.

Sıcak bir tebessüm yakınlaşmadır diğer kişiye; birden döndürür bir kişiye. Geçmişe sığınıp anılara sığınsan bile, yetmez o ömür yalnız başına bir kişiye.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü’nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.