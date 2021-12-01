14 yaşında Epstein’in istismarına uğramıştı… Maxwell davasında ifade verdi: Dehşet içindeydim

ABD’de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein’le fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada, mağdurlardan ‘Jane’ isimli bir kadın ifade verdi.

Sozcu.com.tr

ABD‘de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Epstein’in istismarına uğrayan kadınlardan ilki de mahkemede ifade verdi. Jane adıyla ifade veren kadın, Epstein ve Maxwell ile 1994 yılında Michigan’da bir gençlik kampında tanıştığında 14 yaşında olduğunu söyledi.

Epstein ve Maxwell’in kendisinin geleceği hakkında konuştuklarını söyleyen Jane, hayatta ne yapmak istediğini sorduklarını, opera sanatçısı, oyuncu veya model olmak istediğini söylediğini aktardı.

‘HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI’



Jane, “Epstein bana herkesi tanıdığını söyledi. ‘Menajerleri, fotoğrafçıları ayarlayabilirim ama bunun için hazır olmalısın’ dedi. Daha sonra ofisinden çıktık ve beni havuz evine götürdü. Pantolonunu indirdi ve mastürbasyon yapmaya başladı. Korkudan donmuştum. Daha önce penis görmemiştim. Dehşet içindeydim ve çok utanmıştım. İşi bittiğinde odadan çıkıp temizlendi ve döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi davrandı” ifadelerini kullandı.

Maxwell’in istismar anlarında genel olarak hep yanlarında olduğunu belirten Jane, oldukça rahat tavırlar içerisinde olduğunu savundu. Jane, Maxwell’in kendisiyle zaman zaman seks hakkında konuştuğunu ve yapması gerekenleri söylediğini anlattı.

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