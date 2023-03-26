14 yaşındaki çocuğu darp iddiasında 5 polis için karar

Lice İlçesinde 21 Mart Nevruz günü polislerce bir araca bindirilerek ilçenin 7 kilometre dışına götürülüp, burada zorla İstiklal Marşı ile gençliğe hitabeyi okutmaya çalıştıkları 14 yaşındaki Y.D’ye işkence ve kötü muamele yaptıkları ileri sürülen 1’i komiser 5 polis hakkında Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Dövülerek hastanelik edilen çocuğa işkence iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen A.O, H.Ç ile G.B adlı polisler ifade verdi. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan polisler hakkında İçişleri Bakanlığı’nca da idari yönden soruşturma başlatıldı. Her iki soruşturma tamamlanana kadar ve müfettiş raporları hazırlanıp adli ve idari yönden deliller toplanana kadar tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi.

Polisler hakkında, “Beden ve ruh bakımı yönünden kendini savunamayacak durumda olan çocuğa işkence ve kötü muamelede bulunmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, tehdit, hakaret, kasten yaralama” suçlarından soruşturma yürütülüyor.

VALİLİK: PROVOKASYON AMAÇLI ÇARPITMALAR VAR

Açığa alınan 5 polis ile ilgili Diyarbakır Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Lice’deki Nevruz etkinliklerinde, 5 personel ile ilgili, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verildiği yönündeki iddiaların, çarpıtma ve provokasyon amaçlı olduğu belirtildi.

Y.D adlı çocuğun darp edildikten hastanede tedavi altına alındığı ve bir gün sonra da taburcu edildiği belirtilen açıklamada, “Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır” denildi.