67.7 F
Los Angeles
27 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündem14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 polis tutuklandı

14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 polis tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Lice Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart’ta 14 yaşındaki Y.D’yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1’i komiser, 5 polis memurundan 2’sinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılığın itirazı üzerine Lice Asliye Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan 2 polis memurunun tutuklanmaları yönünde karar verdi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “nitelikli kasten yaralama” suçundan tutuklanmış, 2’si serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili söz konusu 5 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. (AA)

Gündem
Önceki haber
İBB, bin 152 torba ayçiçek tohumunun dağıtımına başladı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,372BeğenenlerBeğen
16,226TakipçilerTakip Et
3,499TakipçilerTakip Et
7,712TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States