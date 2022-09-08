14 yaşındaki gençlerden Akşener’e geçim isyanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bakırköy’de bir kafede gençleri sürpriz ziyaretinin görüntüsünü “Baskın basanındır…” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşları 13-14 arasında değişen gençler, geçim dertlerini anlattı.

Fırat FISTIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir kafede gençlere sürpriz ziyarette bulundu. Akşener’i karşısında görünce şaşıran gençler, İYİ Parti lideriyle sohbet etti, dertlerini anlattı.

“ÖĞRENCİ OLARAK GEÇİNEMİYORUZ”

Akşener’in “Bir genç olarak durumunuz nasıldır” diye sorduğu bir genç, “Bu hayatta olmuyor” diye yanıt verdi.

14 yaşında İlayda adındaki genç kız, “Durumlar herkeste kötü. Biz de öğrenci olarak geçinemiyoruz. Şu kadar küçük bir şey (Kahve) 37 lira olmuş. Ne kadar dışarı çıkmak istesek de buraya arada geliyoruz” diye konuştu.

AKŞENER: BUNUN İÇİN SUÇLANAMAZSINIZ

Akşener, “Bir gencin ister buraya, ister başka bir yere gitmeye hakkı var. Hayattan zevk alma hakkınız var. Bunun için suçlanamazsınız” diye yanıt verdi.

Genç kız ise, “Önceden daha rahat çıkabiliyorduk dışarıya. Para yetiyordu. Bir yüz liraya AVM’de her şeyi yapabiliyorduk. Şimdi ayda bir kere çıkabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Akşener, gençleri sürpriz ziyaretinin görüntüsünü “Baskın basanındır…” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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