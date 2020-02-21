14 yaşındaki kız çocuğu, dehşet saçtı!

Yazan:
Alaturka Online
-

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yaşanan olayda, Şehit Fahri Koçyiğit Sokak’ta bulunan bir iş merkezinin son katında çıkan tartışmada 14 yaşındaki F. T. isimli kız, babası ile birlikte yaşadığı öğrenilen 39 yaşındaki S. A.’yı bıçakladı.

Sırtından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, genç kız ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan S. A.’nın ameliyata alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. DHA

İLGİLİ HABERSaldırıdan yaralı kurtulan Türk yaşadığı dehşeti anlattı!Saldırıdan yaralı kurtulan Türk yaşadığı dehşeti anlattı! İLGİLİ HABER16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı!16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?