14 yaşındaki Rengin’in anne-babası ve üç kardeşi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Volkan Selçuk (44), eşi Sevda (43), çocukları Beren Su (10), Derin (8) ve Mehmet Hüseyin’in (3) cenazeleri Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi.

Selçuk Ailesinin yakınları tabutların başında taziyeleri kabul etti. Enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Rengin Selçuk, ailesinin bulunduğu tabutlara tek tek dokundu.

Rengin’in kuzeni Oğuz Kurt, “Babam, eniştelerim ve damadımızın akrabalarıyla, enkaz altından halamı, iki kuzenimi ve eniştemi çıkarmış. Ertesi gün biz de oraya gittik. En son 8 yaşındaki kuzenimi biz çıkarttık, kepçeyle yardım ettiler. Cenazelerimizi aldık ve geldik” ifadelerini kullandı.

Mehmet Hüseyin’in küçük bedeni annesiyle aynı tabuta konuldu. Selçuk Ailesi Belen Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)