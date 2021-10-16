Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, duygusal bir serüven ve macera dolu bir yapım “Gizemli Benedict Derneği”

DUYGUSAL BİR SERÜVEN VE MACERA DOLU BİR YAPIM “GİZEMLİ BENEDICT DERNEĞİ”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, her sahnesi heyecan ve sırlarla dolu “THE MYSTERIOUS BENEDICT SOCIETY” dizisinin 1. sezonunu Los Angeles merkezli, Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

GİZEMLİ BENEDICT DERNEĞİ

Amerikalı çocuk kitabı yazarı Trenton Lee Stewart’ın aynı adlı roman serisinden uyarlanan The Mysterious Benedict Society, gizem ve macera sever gençlerin beğeniyle izleyeceği bir Disney Plus dizisi. Özellikle dostluk ve güven duygularını merkezine alan yapım, seyirciyi her sahnesinde heyecan ve sırlarla baş başa bırakıyor. Dizide anlatılan hikâye; Galli ünlü çocuk romanları yazarı Roald Dahl’ın ve Harry Potter serisinin dünyaca ünlü İngiliz yazarı J. K. Rowling’in izinden giderek ebeveyn özlemi ve sıla hasreti kavramlarına değiniyor. Disney’in büyüleyici dünyasına açılan yeni bir macera kapısı olarak adlandırabileceğimiz Gizemli Benedict Derneği, bizlere komedi ve dram türlerinin harmanlandığı eğlenceli bir dedektiflik macerası sunuyor.

DİZİNİN KONUSU

Tuhaf bir gazete ilanıyla karşılaşan üstün yeteneklere sahip bir grup yetim çocuk, özel olanaklardan yararlanabilecekleri esrarengiz bir okula girmek için başvurur. Ancak burada onları, gizemli bir göreve göndermek için bekleyen eksantrik bir hayırsever bulunmaktadır.

Yaratıcılığını Matt Manfredi ve Phil Hay’in üstlendiği dizinin oyuncuları arasında; Tony Hale, Kristen Schaal, MaameYaa Boafo, Ryan Hurst, Gia Sandhu, Mystic Inscho, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Marta Kessler, Saara Chaudry, Katherine Evans ve Ben Cockell yer alıyor.

GİZEMLİ BİR YOLCULUK HİKAYESİ

The Mysterious Benedict Society’de; (Disney’in benzer çocuk yapımlarında da olduğu gibi) karakterlerin özlem duyduğu hedefe ilerlerken arkadaşlarının yardımını alarak dostluk kavramını pekiştirdiklerini ve dünyaya açıldıkları bu yeni yolculuk sırasında sevdiklerini takdir etmeyi öğrendiklerini görüyoruz. Bu anlamda Gizemli Benedict Derneği dizisi, izleyicilerin kalplerine dokunan duygusal bir serüven yapımı olarak hafızalardaki yerini alıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY