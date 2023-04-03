145 milyon Euro’luk değer kaybı! Yolları Süper Lig’e de düştü…

EDEN HAZARD (150 MİLYON EURO – 5 MİLYON EURO)

Listedeki en büyük düşüş ona ait… 7 yıl harika Chelsea kariyerinde sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’Or’a adaylığı konuşulan Belçikalı süperstar 2019’da 115 milyon Euro’ya Cristiano Ronaldo’nun yerine Real Madrid’e transfer oldu. Hem performans hem de mali açıdan beklenti çok büyüktü. Ancak sakatlıklardan başını kaldıramadı. 4 yıllık Madrid kariyerinde kısa sürelerle 74 maça çıktı, sadece 7 gol attı, 14 de asist yaptı. Hâlâ Madrid forması giyen Hazard’ın piyasa düşüşü de kaçınılmaz oldu.