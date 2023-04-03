145 milyon Euro’luk değer kaybı! Yolları Süper Lig’e de düştü…

DAVİD DE GEA (70 MİLYON EURO – 15 MİLYON EURO)
Listemize kalecilerden başlıyoruz….2011’den bu yana Manchester United kalesini koruyan İspanyol eldiven, istikrarsız Kırmızı Şeytanlar’ın en istikrarlısı… 12 senedir başarıyla ManU’da görev yapan 32 yaşındaki eldivenin değer düşüşü hem United’ın başarısızlığı hem de ilerleyen yaşıyla alakalı.
KEPA ARRİZABALAGA (60 MİLYON EURO – 15 MİLYON EURO)
Kendisi dünyanın en pahalı file bekçisi…2018’de 80 milyon Euro’luk rekor bonservis bedeliyle tarihe geçerek Athletic Bilbao’dan, Chelsea’ye transfer olan Kepa Arrizabagala, Maviler’de bekleneni veremedi. Bonservisi nedeniyle sürekli eleştirilen İspanyol eldiven, Chelsea için hayal kırıklığı oldu.
MARCELO (70 MİLYON EURO – 2 MİLYON EURO)
2007’de Real Madrid’in kapısından girdi, Roberto Carlos sonrasında Los Galacticos’un en iyi sol beki oldu. Tam 15 yıl formasını giydiği Eflatun-Beyazlılar’dan tam 25 kupayla ayrılan Brezilyalı futbolcu da sezon başında Olympiakos’a imza attı fakat devre arasında altyapısından yetiştiği Fluminense’ye geri döndü.
ANTOİNE GRİEZMANN (150 MİLYON EURO – 25 MİLYON EURO)
İspanya’nın olay adamı… 5 yıllık harika Atletico Madrid macerası ve kazanılan kupaların ardından 2019’da Barcelona’ya 120 milyon Euro bedelle transfer oldu. Fransız süperstar için Katalan devinde beklenti çok büyüktü. Ama Griezmann futbol için ilk kez çıktığı İspanya dışında başarılı olamadı ve yeniden Atletico Madrid’e döndü. Barça’daki düşüş 32 yaşındaki oyuncunun piyasa değerini de bir hayli etkiledi.
DİEGO COSTA (60 MİLYON EURO – 3.5 MİLYON EURO)
Bir dönemin en formda forvetleri arasında yer alan, Atletico Madrid performansı sonrasında devlerin radarına giren tecrübeli oyuncu, Chelsea serüveni sonrasında çok ciddi sendeledi. 32 yaşında kulüpsüz kalan Brezilya asıllı İspanyol golcü bugün Premier Lig’de Wolves’ta görev yapıyor. Bu sezon çıktığı 17 maçta gol veya asist üretemedi.
JAMES RODRİGUEZ (80 MİLYON EURO – 9 MİLYON EURO)
Porto, Monaco, Real Madrid ve Bayern Münih… 10 numaranın son temsilcilerinden olan Rodriguez de çok erken yaşta elit seviyeden koptu. Henüz 29 yaşında Katar’a transfer oldu, bugün de Komşu Yunanistan’da Olympiakos’un formasını terletiyor. Kolombiyalı oyuncunun adı sezon başında Türk takımlarıyla da anılmıştı.
ALEXİS SANCHEZ (70 MİLYON EURO – 4.5 MİLYON EURO)
Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter ve son olarak Marsilya… Şili’nin yetiştirdiği en büyük yetenek olan tecrübeli futbolcu da geçen günlerden nasibini aldı. Sezon başında Marsilya’ya imza atmadan evvel Galatasaray’ın da gündemine gelen Sanchez’in piyasası 4.5 milyon Euro’ya geriledi.
LORENZO İNSİGNE (75 MİLYON EURO – 12 MİLYON EURO)
10 yıllık Napoli macerasıyla dünya futboluna adını duyuran ve her sezon büyük takımlardan gelen transfer tekliflerine rağmen Mavi-Beyazlılar’da kalan İtalyan kanat son döneminde sakatlıklarla çok uğraştı. Napoli’nin bu nedenle sözleşmesini uzatmadığı 31 yaşındaki futbolcu, MLS temsilcisi Toronto’ya gitti. Ancak Kanada’da da sakatlıklar peşini bırakmadı, Insigne bu sezon sadece 34 dakika şans bulabildi.
PHİLİPPE COUTİNHO (140 MİLYON EURO – 14 MİLYON EURO)
Inter, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih… Kariyerinde toplamda ödenen 180 milyon Euro bonservis… Ancak 30 yaşında düşüşü gördü. Liverpool’daki mütihiş performansını Barcelona ve Münih’de sergileyemeyen Sambacı sezon başında Aston Villa’nın yolunu tuttu.
EDEN HAZARD (150 MİLYON EURO – 5 MİLYON EURO)
Listedeki en büyük düşüş ona ait… 7 yıl harika Chelsea kariyerinde sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’Or’a adaylığı konuşulan Belçikalı süperstar 2019’da 115 milyon Euro’ya Cristiano Ronaldo’nun yerine Real Madrid’e transfer oldu. Hem performans hem de mali açıdan beklenti çok büyüktü. Ancak sakatlıklardan başını kaldıramadı. 4 yıllık Madrid kariyerinde kısa sürelerle 74 maça çıktı, sadece 7 gol attı, 14 de asist yaptı. Hâlâ Madrid forması giyen Hazard’ın piyasa düşüşü de kaçınılmaz oldu.
ISCO (90 MİLYON EURO – 5 MİLYON EURO)
2013’te Malaga’dan 30 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer oldu. Zaman zaman Los Galacticos’ta kaptan olarak sahaya çıktı, İspanya Milli Takımı’nın en önemli maestrolarından biri oldu. Ancak Isco da 28-29 yaşlarında büyük bir ivme kaybetti. Madrid sonrası Sevilla ona şans verdi, bu birliktelik sadece 4 ay sürdü. Devre arası transfer dönemine kulüpsüz giren Isco için Konyaspor’un da adı geçti fakat transfer gerçekleşmedi. Böylece Isco 30 yaşında kulüpsüz kaldı!
DELE ALLİ (100 MİLYON EURO – 11 MİLYON EURO)
2017’de Tottenham kendisi için 150 milyon Euro’luk önerileri dahi reddediyordu. Yaşadığı sakatlıklar ve mental sorunlar İngiliz süperstara hayatında büyük problemler çıkarttı. Alli’nin bu durumu futbola da yansıdı, sezon başında Everton’dan Beşiktaş’a kiralandı. Fakat 26 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal’da da başarılı olamadı. Şenol Güneş’in kadro dışı bıraktığı Alli’nin erken yaşta futbolu bırakma düşüncesinde olabileceği de iddia ediliyor.
MAURO ICARDİ (100 MİLYON EURO – 18 MİLYON EURO)
Yine ülkemizden tanıdık biriyle beraberiz… Sezon başında çok uzun uğraşlar ve büyük umutlarla PSG’den kiralanan Arjantinli süperstar, Galatasaray formasıyla yeniden eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Henüz 30 yaşında olan ve buı sezon 16 maçta 9 gol, 6 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu sezon sonunda yeniden Fransız devine dönecek. Ancak Aslan, Icardi’yi gelecek sezon da takımda tutmak istiyor.
RADJA NAİNGGOLAN (45 MİLYON EURO – 1 MİLYON EURO)
Belçika’nın yetiştirdiği en iyi ön liberolardan biri… Sahadaki savaşçı kimliği, mücadeleci yapısı, ürkütücü oyunuyla nam salan tecrübeli oyuncu, eşinin sağlık problemleri sonrasında kendine gelemedi. Bu nedenle ülkesi Belçika’ya dönen Nainggolan iki ay önce İtalya Serie B ekiplerinden SPAL’a imza attı.
SAMUEL UMTİTİ (70 MİLYON EURO – 4 MİLYON EURO)
Lyon’daki etkili performansıyla 2016’da 25 milyon Euro bedelle Barcelona’nın yolunu tuttu. Ancak Katalan devinde hiçbir zaman göze giremedi. Hep ‘Olacak mı, olmayacak mı?’ ikilemi yaşattı. Buna rağmen Barça’da 6 sene kaldı, sezon başında İtalya’nın zayıf takımlarından Lecce’ye kiralandı.
LUİS SUAREZ (85 MİLYON EURO – 4 MİLYON EURO)
Liverpool ve Barcelona’da gol makinesi görevini üstlendi. 2011-2020 yılları arası yani 9 sene o dönemin en iyi ilk 3 santrforu arasındaydı. Ancak ilerleyen yaşı ve yaşadığı sakatlıklar düşüşe neden oldu. Barça sonrası kısa Atletico Madrid serüveni, sonra Uruguay’a Nacionel’le dönüş ve son olarak Brezilya ekibi Gremio’da devam eden kariyer. Evet onun adı Luis Suarez…