15 bin kaçak göçmen yakalandı, kamuflajlı olanlar dikkat çekti

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen çalışmalarda, yaklaşık 3 ayda 15 bin 328 kişi yakalandı. Yakalananların 5 bin 365’i Afganlardan oluşurken, üçünün askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.

Ülkemizde son zamanlarda gündem olan kaçak göçmenlerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. 26 Nisan – 31 Temmuz tarihleri arasında özellikle sahillerde yapılan denetimlerde, 15 bin 328 kaçak göçmen yakalandı. Ülkemize kaçak olarak giren ve vize süresi dolan göçmenlerin 5 bin 365’inin Afgan, 2 bin 541’inin ise Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, üçünün üzerinde askeri kamuflaj giysisi olması dikkat çekti.