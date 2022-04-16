15. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

15. Gün Ramazan İftar Menüsü

Pirinç Çorbası

Zeytinyağlı yaprak sarması

Köfteli Börek

Halka Tatlısı

Pirinç Çorbası

Pirinç çorbası tarifi için malzemeler

10 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 ölçü limon / un ve yumurta terbiyesi

Pirinç çorbası hazırlanışı

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci tencereye alın. Et suyu ve tuzu ilave ederek haşlayın. 1 ölçü limon-un-yumurta terbiyesini yavaşça ilave edin. Karıştırarak 10 dakika pişirin. Tereyağını tavada eritin. Kırmızı pul biberi ekleyerek kızdırın ve çorbaya ilave edin. Sıcak servis yapın.

Limon-un-yumurta terbiyesi

2 yumurta, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı limon suyunu bir kasede çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan yarım su bardağı dolusu ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya yavaşça ilave edin. 10 dakika pişirin.

Zeytinyağlı yaprak sarması

Zeytinyağlı yaprak sarması tarifi için malzemeler

250 g salamura yaprak

2 soğan

1 su bardağı sızma zeytinyağı

1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı su

6 yemek kaşığı rendelenmiş domates

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı limon suyu

Zeytinyağlı yaprak sarması hazırlanışı

Yaprakların fazla tuzunu almak için ılık suda bekletin. Yemeklik doğradığınız soğanları sızma zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip 5-6 dakika kavurun. Yarım su bardağı kadar su, Yonca Rendelenmiş Domates, tuz ve karabiberi ilave edip pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Yaprakları sudan çıkartın. Fazla suyunu sıkın. İç harcından bir yemek kaşığı kadar koyarak rulo şeklinde sarın ve bir tencereye dizin. Üzerine kalan bir bardak su ve limon suyunu gezdirip kısık ateşte pişirin. Ilık servis yapın.

Köfteli Börek

Köfteli börek tarifi için malzemeler

Malzemeler

6 kare milföy

1 yumurta akı

İç harcı için

300 gr kıyma

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

Kekik

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Çörek otu

Köfteli börek hazırlanışı

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, biber salçası, tuz ve baharatları bir kapta karıştırıp yoğurun. Milföy hamurlarını üçerli olarak yan yana yerleştirip 2 sıra halinde dizin. Hamurların birleşim yerine yumurta akı sürerek yapıştırın. Üzerine az un serperek merdaneyle çok hafif inceltin. Hazırladığınız köfte harcını elinizle kalın rulo haline getirerek milföyün kenarına uzunlamasına yerleştirin. Milföy hamurunu köfteyle birlikte rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böreği pişirin. Servis yapın.

Halka Tatlısı

Halka tatlısı tarifi için malzemeler

Hamuru için

120 ml süt

50 gr tereyağı

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

3 yumurta

1 tutam tuz

Şerbet için

100 gr toz şeker

1 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Halka tatlısı hazırlanışı

Süt, tuz, tereyağı ve şekeri bir tencerede kaynatın. Unu ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin. Hamur toparlanmaya başlayınca ocağın altını kapatın. Soğuyunca yumurtaları teker teker kırarak hamura yedirin. Hamuru krema sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt üzerine halka şeklinde sıkın. Ayçiçeği yağını tavada iyice ısıtın. Hamur halkalarını kağıt üstte kalacak şekilde yağın içine atın. Bir süre bekleyip kağıtları üzerinden alın ve önlü arkalı kızartın. Pişen halkaları maşa ile alıp servis tabağına aktarın. Şeker, su ve limon suyunu kısık ateşte kaynatarak şerbeti hazırlayın. Soğuyan tatlıların üzerine sıcak şerbet gezdirerek dökün. Şerbeti çekinceye kadar bekletin. Ilık servis yapın.

Halka tatlısını servis yapmadan kısa süre önce hazırlamaya özen gösterin. Daha gevrek ve lezzetli olacaktır.