15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu

Kazada şoför ve yedek şoför ile birlikte 15 kişi hayatını kaybetti… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu öne çıkan haberleri yayında hemen izle! Muğla ve Aydın'da 6 noktada yangınlar devam ediyor… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber...