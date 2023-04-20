15 Mayıs’ta azarlayan bir lider görmeyeceğiz

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, seçimlere dair umutlu olduğunu belirterek, “Ben olsam ilk önce köy okullarını tekrar açardım. Çok önemli bir konu” dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ile ‘Türkiye Beslenme Saati’ projesi nedeniyle İzmir’de yaptığı ziyaretlerde bir araya geldik.

– Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsanız 15 Mayıs’ta nasıl bir Türkiye’ye uyanacağız, beklentiniz nedir?

Kadınlar ve çocuklar için daha özgür bir ülkeye uyanacağız. Geleceğe yönelik umudumuz artacak. Her şeyden önce herkesi azarlayan bir lider görmeyeceğiz. Seçimlerden gerçekten umutluyum. Bir tweetten kimse tutuklanmayacak örneğin…. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı birinci öncelikli çözülmesi gereken konu…Özgürlük de bir o kadar önemli. Adalet, eğitim çok önemli. Ben olsam ilk önce köy okullarını tekrar açardım. Kemal Bey de söylüyor.

KEMAL SABIRLIDIR

– Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Selvi Hanım sabrımdan şikayetçidir’ diyor. Öyle mi gerçekten?

Kemal gerçekten çok sabırlı bir insan. Çok da nezaketlidir. Şimdiye kadar hiçbir kabalığını görmedim. Ama bazen bu sakinliği benim sinirime dokunuyor. Bazen insan karşısındaki ile tartışmak ister. Kemal Bey’i eleştirdiğim de oluyor. Rakiplerinin her söylediğine cevap vermesinden hoşlanmıyorum çünkü değmez. Bence hiç cevap vermemeli.

– Millet İttifakı’nın hangi vaatlerini daha çok önemsiyorsunuz?

Kadın ve çocuklara yönelik politikaları çok önemsiyorum. Kadın cinayetlerini, önyargıları sadece kanunla düzeltemezsiniz. Ana sınıfında bu verilmeli. Asıl eğitim ailede başlamalı. Bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. Eğitim sistemi çok kötü durumda. Yoksulluğu esas kadınlar yaşıyor. Çocukların beslenmesi, evin geçimi kadında yoğunlaşıyor. Ben çocukların beslenmesi ve kadınların güçlenmesi bunun da devlet politikası haline gelmesi için il il gezmeye devam edeceğim. Altı çocuklu bir ailede büyüdüm. Biz de yoksulluk yaşadık. Kalenin uçlarında gecekonduda otururduk. Küçükken parkta kırmızı ayakkabılı bir kız görmüştüm, çok özenmiştim. Torunum Duru’ya bunu anlattım. Bana ‘Anneannenle babaannen de mi almadı?’ diye sordu. (Gülüyor)

– Torunlarınızla aranız nasıl?

Kemal Bey maalesef iki aydır görmüyor neredeyse… Merak ediyor, hep soruyor. Torunumuz ‘dede’ deyince Kemal, seviniyor.