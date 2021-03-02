15 milyar liralık talep nereden geldi?

Geçen haftanın ikinci yarısında Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. adlı şirket iki gün süreyle hisselerini halka arz etti. 2010 yılında faaliyete geçen ve ilaç sektöründe yaklaşık 10 yıllık geçmişe sahip olan şirketin halka arzında satışa çıkarılan hisselerin tamamı satılırken, ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılardan olmak üzere halka arza tam 62 katı talep geldi.

Şirket toplam 23.45 milyon hissenin, hisse başına 10 liradan yapılan halka arzında 234.5 milyon TL hasılat elde ederken, gelen toplam talep 15 milyar lirayı buldu. Şirket hisselerine gelen talep dikkat çekiciydi. İddialara göre, son dönemin yeni zenginleri de bu hisseden almaya çalışmış. Nedenini sorunca, kulislerde oldukça farklı dedikodular dolaşıyor.

Ancak, en ilginci Turk İlaç şirketinin, Ankara’daki fabrikasında Rusya’nın coronavirüs aşısı Sputnik V’yi üreteceğine ilişkin olanıydı. Bu kulislerde kaynatılıyor ve hissenin borsaya geldikten sonra da prim yapmaya devam edeceği iddia ediliyordu. Bu iddiaları duyan talebi patlatmış. Biz de bu iddialarla ilgili olarak Turk İlaç A.Ş.’nin patronu Berat Battal’ı arayıp sorduk. Battal, Sputnik V aşısının üretimiyle ilgili herhangi, bir anlaşma olmadığı gibi görüşme de yapılmadığını açıkladı. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.