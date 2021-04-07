15 milyon doz Johnson&Johnson aşısının çöpe gittiği fabrika daha önce de kalite kontrol denetimlerinden geçememiş

Nisan ayının başında New York Times (NYT), Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde faaliyet gösteren aşı üretim tesisi Emergent Biosolutions’ta 15 milyon doz Johnson&Johnson aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle çöpe gittiğini ve kentte aşı dağıtımının durdurulduğunu duyurmuştu.

Bugün ise The Times gazetesi AstraZeneca aşısının da üretildiği tesisin geçmişte kalite kontrol denetimlerinden geçemediğini yazdı.

Emergent Biosolutions’ın aşı üretimi için hükümetten 163 milyon dolar fon almasına rağmen küf kontaminasyonu, ekipmanların yanlış temizlenmesi, çalışanların yetersiz eğitimi ve test edilmeyen hammaddeler nedeniyle daha önce sınıfta kaldığı belirtildi.

Mevcut ve eski federal yetkililere, belgelere ve röportajlara dayanan The Times haberinde, ‘yanlış adımları görmezden gelen’ kurumsal kültüre dikkat çekilirken, hükümetin de tesisi yeterince denetlemediği vurgulandı.

Times tarafından incelenen belgeler, AstraZeneca yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde tesiste yüksek çapraz kontaminasyon (bakteri bulaşı) riski bulduğunu gösterdi.

NYT’nin ulaştığı üst düzey bir üretim süpervizörü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlaç üretmemi mi yoksa sorunları çözmemi mi istiyorsunuz? İkisini birden yapacak vaktim yok” dedi.

The Hills’in konuştuğu şirket sözcüsü Matt Hartwig ise iddiaları reddererek “Güvenlik, kalite ve uyumluluk sistemlerimizin çalışmadığına veya bu sorumlulukları ciddiye almadığımıza dair iddialar yanlış” diye konuştu.

Tesiste 62 milyon Johnson & Johnson aşısı daha bulunduğu ancak yetkililerin bu dozların bozulup bozulmadığına ilişkin inceleme yaptıkları belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) tesise aşı dağıtım yetkisi vermediği ve bu nedenle tesisten çıkan dozların piyasaya sürülmediği açıklandı. FDA, söz konusu ‘insan hatasına’ ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson & Johnson tesis denetiminin sıkılaşması için çalışırken, Biden yönetimini de AstraZeneca için yeni bir üretim tesisi arayışında.

Johnson&Johnson’ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.