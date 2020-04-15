15 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları… Altın fiyatları zirveden inmiyor!

Corona virüsüne bağlı olarak yaşanan gelişmeler altının ons fiyatını yükseltirken, iç piyasada da dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. 15 Nisan tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN

Çeyrek Altın: 619 Lira

Gram Altın: 378 Lira

Yarım Altın: Bin 239 Lira

Cumhuriyet Altın: 2 bin 474 Lira

“ONS ALTINDA 1.690 DOLAR AŞILIRSA 1.735 GÖRÜLEBİLİR”

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Salgının ortaya çıktığı Çin’de hayatın yavaş yavaş normale dönmesinin verdiği iyimserlik ile altın, dolar, hisse senetlerinde yükseliş görüldüğünü belirten Yıldırımtürk, “Ancak bence bu sahte bir iyimserlik. Çünkü salgının ne kadar süreceği henüz belli değil. Ons altın fiyatında 1.690 seviyesi geçilemezse 1.610 dolara kadar gerileme olabilir. Ancak 1.690 seviyesinin üzerine çıkılırsa 1.700-1.735 seviyeleri görülebilir. Kısa vadeli düşüncem bu.” açıklamasında bulundu.