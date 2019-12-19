15 öğrenci köfte-patatesten zehirlendi

Zonguldak’ta Ereğli Ören İlköğretim Okulu’nda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı. (İHA)
Zonguldak’ta Ereğli Ören İlköğretim Okulu’nda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı. (İHA)